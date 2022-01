Anche i capelli più fini possono acquistare volume e lucentezza con questi 3 semplici trucchetti.

Solo chi ha i capelli fini sa che vita grama tocca a chi ha questa caratteristica.

Non c’è piega, fissante, ferro o diffusore che possa fare la differenza; basteranno poche ore o qualche goccia di pioggia per vedere afflosciarsi tutto!

Logicamente, l’altro disagio che questa tipologia porta con sé è logicamente la frustrazione di dover portare sempre la stessa identica acconciatura.

Acconciatura che di solito si caratterizza per dei capelli sempre appiccicati alla testa, senza un vero e proprio stile, in poche parole anonimi.

Possiamo dunque tentare la strada di trattamenti appositi, professionali e non, come ad esempio questa maschera per capelli secchi e sfibrati fai da te.

Tuttavia questi rimedi richiedono costanza di applicazione nel tempo e non sempre si addicono a tutti i tipi di capello.

È questo il caso dei capelli fini ma grassi alla cute, per i quali la situazione se possibile è ancora più drammatica.

Un tratto che non possiamo cambiare (forse)

La consistenza del capello è di fatto una caratteristica strettamente personale ed unica per ognuno di noi.

Così come il colore dei capelli stessi, quello degli occhi o la forma della bocca e del naso, è sempre la genetica a decidere che tipo di capello avremo.

Liscio, riccio, crespo, sottilissimo o grosso e corposo. Per questo non sarebbe giusto promettere grandi miracoli.

Nonostante questo, ci sono però alcune accortezze che possiamo tenere a mente. Ad esempio possiamo provare con dei giochi di colore!

Infatti, anche un sapiente look con tagli e tinta studiati ad arte può dare i suoi effetti.

Inoltre il capello fino rischia di appesantirsi tanto quanto gli altri capelli, se non di più. Perciò è consigliabile evitare le fonti d’inquinamento senza ricorrere ad esempio a lavaggi troppo frequenti. Meglio optare ad esempio per degli shampoo secchi, che in commercio si trovano anche in versione, appunto, volumizzante.

Anche i capelli più fini possono acquistare volume e lucentezza con questi 3 semplici trucchetti

Cosa possiamo fare in concreto al momento del lavaggio e dello styling per dare corpo alla nostra chioma piatta?

Anche i capelli più fini possono acquistare volume e lucentezza con questi 3 semplici trucchetti.

Occhio all’applicazione del balsamo

Ricordiamo sempre di applicare balsami e maschere perlopiù sulle lunghezze.

Diversamente rischiamo di appesantire ulteriormente i capelli alla radice!

Una tecnica per l’asciugatura

Molte sono convinte che per dare volume l’ideale sia asciugare a testa in giù.

In realtà la cosa migliore da fare sarebbe asciugarli normalmente dall’alto verso il basso, magari aiutandosi con una spazzola rotonda dalla radice. In alternativa possiamo alzare le ciocche alla base con le dita e far passare l’aria in mezzo.

Utilizziamo il getto di aria tiepida o fredda

Sebbene d’inverno questo consiglio possa apparire azzardato, utilizzare il getto d’aria tiepida o fredda del phon aiuterà a dare volume e non schiacciare la piega.

Lettura consigliata

Questo taglio di capelli compromesso perfetto tra lungo e corto spopolerà nel 2022 ringiovanendo proprio tutte