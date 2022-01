La cucina è fonte di ispirazione e sperimentazione. Infatti, ai fornelli possiamo davvero lasciar andare la nostra creatività e provare ricette nuove e divertenti. Mettendoci di impegno e cercando nuovi modi in cui cucinare i nostri alimenti preferiti, potremo dar vita a dei piatti veramente favolosi. Così, non solo gusteremo i cibi che da sempre ci piacciono, ma daremo anche una svolta alle serate che sembrano sempre troppo uguali. L’importante sarà informarsi. Conoscere il maggior numero possibile di ricette e sperimentarle una dopo l’altra, infatti, sarà la chiave per il successo e per soddisfare il nostro palato e il nostro stomaco.

Che peccato che quasi nessuno cucini carciofi e cicoria in questo modo perché si perde una ghiottoneria unica

Di ricette buonissime e particolari avevamo ovviamente già parlato in passato. E avevamo presentato alcuni piatti poco comuni che potrebbero rivelarsi delle vere leccornie. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato come cucinare le patate in un modo particolare, con spezie e sapori forti, per dare una svolta alla cena. Oppure, in un altro articolo, avevamo presentato una ricetta invernale squisita, che potrebbe anche aiutarci a livello di salute. Oggi vogliamo parlare di un’altra ancora, che comprende carciofi e cicoria. Stiamo parlando della zuppa di cicoria e carciofi. Che peccato che quasi nessuno cucini carciofi e cicoria in questo modo perché si perde una ghiottoneria unica. Per realizzarla procuriamoci:

200 gr di cicoria;

3 carciofi;

crostini;

1 litro di brodo;

1 spicchio di aglio;

cipolla;

sedano;

olio extravergine di oliva;

curry;

sale.

Ecco come preparare la nostra deliziosa zuppa per gustarla in queste fredde sere invernali

Per realizzare la nostra zuppa, iniziamo dall’aglio e dalla cipolla. Soffriggiamoli in una padella dopo aver messo anche un filo di olio e un pizzico di sale e, dopo qualche minuto, aggiungiamo il sedano tagliato a cubetti. Ora, concentriamoci sui carciofi. Tagliamoli in piccole striscioline e aggiungiamoli alla padella per farli cuocere. Intanto che attendiamo, puliamo con attenzione la cicoria, per poi mettere in padella anche quest’ultima. Infine, ci basterà versare il brodo e far cuocere il tutto per una ventina di minuti. Trascorso il tempo necessario, trasferiamo la zuppa nei piatti, versando anche i crostini e aggiustiamo di sale e curry. Potremo gustarla con gioia insieme ai nostri familiari o ai nostri amici, godendoci un piatto perfetto per queste fredde sere invernali. Soprattutto, daremo nuova vita a due alimenti che molti di noi amano e che, sicuramente, ci piaceranno ancora di più in questo modo.

Approfondimento

Sfiziosissima questa ricetta di stagione perfetta per tutti coloro che vogliono sgonfiare la pancia non rinunciando al gusto