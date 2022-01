Ecco il film da guardare in streaming per vivere grandi emozioni e scoprire un mondo incredibile

Passare una serata a guardare film può essere un passatempo leggero e divertente, ma a volte è bene scegliere una pellicola più impegnata, che emozioni e che faccia riflettere. Oggi conosciamo un film che fa proprio questo, tenendoci con il fiato sospeso per tutto il tempo e facendoci conoscere una realtà fin troppo ignorata.

Si tratta di un film ambientato a Parigi, una città meravigliosa, amata da tutto il Mondo, ma che nasconde un lato oscuro. Ecco, dunque, il film da guardare in streaming per vivere grandi emozioni e scoprire un mondo incredibile.

La storia sconvolgente

Il film di cui parliamo oggi è di produzione francese e, come anticipavamo, è ambientato nella capitale. Il suo titolo è L’odio, un nome che indica già i duri temi che vengono toccati ed è disponibile su Prime Video.

La storia è ambientata nelle cosiddette “banlieue” di Parigi, aree periferiche abitate spesso dalle fasce più povere della popolazione. Si tratta di zone in cui la vita è molto più difficile rispetto al centro e nelle quali le tensioni sociali sono molto frequenti. Ovviamente, chi non conosce la realtà sociale francese non ha familiarità con questo mondo così lontano dalla straordinaria bellezza di Parigi.

“L’odio” si ispira ad una vicenda realmente accaduta, ovvero l’uccisione di un ragazzo di una banlieue da parte della polizia.

La trama racconta di tre giovani amici che abitano in una banlieue, in un contesto di gravi tensioni e di manifestazioni molto dure.

All’inizio del film, un ragazzo viene picchiato e quasi ucciso dai poliziotti. A partire da questo evento iniziano le vicende dei tre amici, che meditano vendetta contro il poliziotto colpevole del pestaggio.

Il film ha ricevuto il plauso unanime della critica ed ha anche vinto il premio alla miglior regia al festival di Cannes del 1995, anno di produzione del film. Ad essere stato molto apprezzata è stata anche la performance dell’attore protagonista, Vincent Cassel, che si è fatto conoscere in tutto il Mondo proprio grazie al suo ruolo in questa emozionante storia.

Questa pellicola è così realistica che anche il linguaggio usato dai protagonisti è tipico delle banlieue. I personaggi, infatti, parlano in “verlan”, un gergo che potrebbe ricordare lo “slang” americano, molto difficile da comprendere se non si conosce bene il francese.

