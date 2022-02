L’osteoporosi è una delle malattie più tipiche dell’invecchiamento ed è anche una delle più invalidanti. Consiste, infatti, in un deterioramento progressivo del tessuto osseo, che poi corrisponde ad un aumento della fragilità delle ossa stesse.

Ciò comporta una serie di problemi, sia in termini di disabilità sia di mortalità.

Per tutti questi motivi è importante prevenire il problema, poiché curarlo è alquanto difficile. Ricordiamo, infatti, che l’osteoporosi dipende per il 50% dal nostro patrimonio genetico, che è ciò che non si può modificare.

Con la prevenzione, però, si può lavorare sul restante 50%, ovvero su quei fattori di rischio che influenzano la nostra vita e che sono modificabili.

Contro l’osteoporosi sarebbero utili queste 3 regole

La prima dritta utile per contrastare l’osteoporosi è mantenere uno stile di vita sano, attivo, evitando di fumare. Ricordiamoci anche di limitare il consumo di alcolici e di sale.

Un’altra regola importante è assumere vitamina D e calcio. Per farlo potremmo consumare un buon bicchiere di questa bevanda squisita, che sarebbe ottima contro l’osteoporosi.

L’ultima nota da tenere a mente è quella di avere un’alimentazione varia, completa ed equilibrata, che comprenda gli alimenti più idonei. Stiamo parlando, ad esempio, di questa verdura di stagione molto benefica.

Per prevenire l’osteoporosi, la carenza di vitamina A e l’anemia sarebbe di grande aiuto questo contorno con verdure di stagione

Tra i vegetali di questo periodo è impossibile non citare il crescione d’acqua.

Questa verdura, nonostante sia ricca di vitamine, minerali e antiossidanti, non è molto conosciuta né utilizzata. È importante sapere, però, che il crescione contiene vitamina A, C, ed E, ma anche minerali essenziali come calcio, fosforo e potassio.

Per tutti questi motivi, Humanitas sottolinea che mangiare regolarmente questo vegetale aiuterebbe a prevenire l’anemia e l’osteoporosi. Sarebbe utile anche per contrastare la carenza di vitamina A.

Un contorno squisito e veloce da preparare per assaporarla al meglio

Un’idea ottima per mangiare il crescione è preparare questa buonissima ricetta, che può funzionare perfettamente sia come contorno che come insalata.

Utilizzeremo, oltre al nostro ingrediente principale, anche un’altra verdura di stagione, croccante e sfiziosa: il cavolo viola.

Tagliamo a fettine sottili il cavolo ed eliminiamo tutte le parti centrali più dure. A parte, prepariamo anche il crescione, poi mettiamo a lavare entrambe le verdure.

Asciughiamole bene, quindi sistemiamo tutto in un’unica insalatiera. Affettiamo anche un’arancia e aggiungiamola agli altri ingredienti.

Contemporaneamente, prepariamo un’emulsione di olio e aceto, che ci servirà per condire l’insalata. Dopo aver versato i condimenti sull’insalata, aggiungiamo degli anacardi, che renderanno il tutto ancora più appetitoso.

Per prevenire l’osteoporosi, la carenza di vitamina A e altre problematiche, quindi, questa semplicissima ricetta sarebbe un grande aiuto. Sarà ottima sia per i più grandi che per i piccini, tranne ovviamente in caso di allergie.