Che Amplifon potesse essere all’inizio di una fase di incertezza e/o debolezza della sua storia borsistica era già stato anticipato qualche mese fa. Ed, infatti, le quotazioni da diversi mesi si stanno muovendo all’interno di un trading range individuato dal supporto in area 41,72 euro (I obiettivo di prezzo) e dai massimi storici in area 48 euro.

Adesso, visto l’andamento della settimana in corso, Amplifon, uno dei migliori titoli del Ftse Mib40, potrebbe essere sul punto di iniziare un ritracciamento.

Sul fatto che il titolo in questione sia uno dei migliori del listino ci sono pochi dubbi. Negli ultimi cinque anni, ad esempio, non solo ha fatto meglio della media del settore di riferimento, ma anche dell’indice principale. Inoltre, ricordiamo che in un precedente report (Raddoppiare i propri soldi investendo su un titolo che nel lungo periodo ha fatto guadagnare con probabilità del 100%) abbiamo mostrato come dopo 10 anni un investimento su Amplifon ha la probabilità del 100% di avere un rendimento positivo.

Andiamo, quindi, a vedere quale possa essere lo scenario più probabile.

Amplifon, uno dei migliori titoli del Ftse Mib40, potrebbe essere sul punto di iniziare un ritracciamento: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Amplifon (MIL:AMP) hanno chiuso la seduta del 12 gennaio a quota 41,65 euro in ribasso del 2,41% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Sulla debolezza di Amplifon ci sono i numeri che parlano chiaro. Negli ultimi 3 mesi ha avuto un rendimento praticamente nullo, quotazioni invariate, a fronte di un listino principale che ha guadagnato il 2% circa.

Anche il grafico esprime la stessa debolezza. La tendenza in corso, infatti, è ribassista con le quotazioni che si sono appoggiate sul supporto in area 41,72 euro (I obiettivo di prezzo). Qualora la settimana in corso, come sembra, dovesse confermare la rottura di questo supporto, allora aumenterebbero le probabilità che le quotazioni si possano dirigere velocemente verso gli obiettivi successivi. In particolare, il titolo Amplifon potrebbe andare a toccare prima il II obiettivo di prezzo in area 35,85 euro e a seguire la massima estensione in area 29,98 euro, III obiettivo di prezzo.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 45,35 euro. In questo caso le quotazioni andrebbero a toccare nuovi massimi storici oltre i 50 euro.