Raddoppiare i propri soldi investendo su un titolo che nel lungo periodo ha fatto guadagnare con probabilità del 100% è possibile acquistando azioni Amplifon.

In un precedente report (Ottima occasione di acquisto per un titolo azionario che ha sempre fatto guadagnare i suoi azionisti) abbiamo mostrato la probabilità di un investimento a 10, 5 anni. Nel primo caso la probabilità che l’investimento sia positivo è del 100%, mentre nel secondo del 72%. Siamo, quindi, in presenza di un titolo ideale per chi ama investire e non tradare.

Forti di queste statistiche gli investitori possono anche non tenere conto della sopravvalutazione che da sempre caratterizza Amplifon. Ad esempio, il valore dell’azienda in proporzione al fatturato della società, valutato a 4.8 volte le vendite societarie, è relativamente elevato. Anche per gli analisti, che hanno un consenso medio mantenere, il titolo risulta essere sopravvalutato del 5% circa.

Raddoppiare i propri soldi investendo su un titolo che nel lungo periodo ha fatto guadagnare con probabilità del 100%: Le indicazioni dell’analisi grafica

Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 23 aprile a quota 35,83 euro in rialzo dello 0,11% rispetto alla seduta precedente.

La settimana appena conclusasi e il mese di aprile potrebbero far scattare un forte movimento rialzista direzionale i cui obiettivi sono molto ambizioni. A seconda dell’orizzonte temporale dell’investitore andiamo a considerare separatamente il time frame settimanale e quello mensile.

Time frame settimanale

La chiusura del 23 aprile ha visto la rottura della forte resistenza in area 35,26 euro (I obiettivo di prezzo) aprendo le porte al proseguimento del rialzo fino agli obiettivi indicati in figura. In quest’ottica un rialzo del 50% dai livelli attuali sarebbe possibile. Da notare che lo Swing Indicator è saldamente rialzista.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 35,26 euro farebbe virare la tendenza al ribasso.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Dopo la debolezza di marzo, la chiusura di aprile potrebbe immediatamente ripristinare la tendenza al rialzo. Una chiusura superiore alla forte resistenza in area 31,99 euro (I obiettivo di prezzo), infatti, potrebbe far decollare le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura. Qualora venisse raggiunta la massima estensione al rialzo Amplifon potrebbe andare incontro a un rialzo di circa il 100% rispetto ai livelli attuali.

Chiaramente una nuova chiusura sotto il livello indicato farebbe virare al ribasso la tendenza in corso.