Come spesso ci sentiamo ripetere, alla base di una vita sana ci deve essere un’alimentazione equilibrata.

Sono allo stesso modo importanti le analisi del sangue, che dovrebbero essere effettuate almeno una volta l’anno per verificare che tutti i valori siano nella norma.

Può capitare, ad esempio, di riscontrare un valore di colesterolo troppo alto che potrebbe essere pericoloso se non tenuto sotto controllo.

In questo caso sarebbe bene modificare la nostra dieta quotidiana sotto le indicazioni del nostro medico di fiducia.

In mancanza di idee per pranzo o cena potremmo optare per questo contorno buono da leccarsi i baffi che sembrerebbe essere anche utile per ridurre il colesterolo.

Molti non sanno che gli alimenti che contengono vitamine antiossidanti in quantità, soprattutto A, C ed E, sono indicati per contrastare questa problematica.

L’arancia è un frutto eccezionale che possiamo trovare da novembre ad aprile e contiene 34 calorie per 100 grammi.

Contiene inoltre 50 mg di vitamina C ed è una straordinaria fonte di antiossidanti preziosissimi per il nostro organismo.

Inoltre, appunto, aiuterebbe a contrastare il colesterolo alto e le influenze stagionali questo succosissimo agrume che non è il limone né il mandarino, ma è altrettanto gustoso.

Sembrerebbe essere utile a favorire un buon funzionamento del sistema immunitario, contrastando appunto i raffreddori e le influenze tipiche della stagione.

Oltre a rafforzare il nostro sistema immunitario, potrebbe anche proteggere il colesterolo dall’ossidazione aiutandoci a mantenere ottimali i suoi livelli nel sangue.

100 grammi di arancia contengono anche circa 1,6 g di fibre, che sono importantissime per l’organismo poiché favoriscono il corretto funzionamento del nostro intestino.

Le fibre sono importantissime anche perché sono delle preziose alleate per chi soffre di diabete.

È importante però sapere che la maggior parte delle fibre si trovano nella pellicola che troviamo sotto la buccia di questo agrume. Per questo è consigliato non sottovalutare questa parte eliminandola, perché apporterebbe preziosi benefici.

Questo delizioso frutto, inoltre, è una straordinaria fonte di acido citrico, che è un prezioso alleato dell’intestino in quanto faciliterebbe la digestione e contribuirebbe a ridurre l’acidità.

Infine, le arance si rivelano anche una preziosa fonte di acido folico, la cui assunzione è raccomandata per chi pianifica una gravidanza o fosse incinta.

È quindi consigliato consumare gli agrumi quotidianamente, ma in generale tutta la frutta e verdura di stagione.

Per esempio, questo delizioso ortaggio di stagione ci aiuterebbe anche a rafforzare il sistema immunitario e fare scorte di vitamine.

Se non vogliamo consumare l’arancia intera, potremo preparare anche una gustosa spremuta da bere a colazione o durante la merenda.

È preferibile acquistare le arance non trattate da un coltivatore di fiducia, a meno che abbiamo degli alberi di arance nell’orto.

