La settimana volge finalmente al termine. Molti attendono il weekend con grande trepidazione. Durante il fine settimana, c’è chi si dedica al relax più assoluto e chi invece riempie al volo un trolley e parte per una micro vacanza. Qualunque sia la propria preferenza, il sabato e la domenica sono giornate in cui si stacca dal lavoro e dalla solita frenetica routine. In pratica, il fine settimana serve per ricaricare le batterie e ripartire con grinta e pieni di energia il lunedì. L’inizio di questa settimana è stato un po’ difficoltoso per 2 segni, tra cui i Pesci. Tuttavia, sappiamo bene che quando si parla di oroscopo nulla rimane immutato per troppo tempo. Proviamo allora ad andare a vedere come si muoveranno stelle e pianeti nelle prossime ore.

Amore e affari a gonfie vele per il Toro e altri 2 segni zodiacali protetti da Marte, Venere e Mercurio

Potremmo definire i trionfatori di questa settimana i nati sotto il segno del Toro. In questi giorni, infatti, Venere e Mercurio sono in congiunzione proprio con questo segno. Il risultato? Tanta fortuna in amore e grandi soddisfazioni negli affari. Sul fronte dei sentimenti, gli amici del Toro saranno molto intraprendenti e riusciranno a vincere forti inibizioni. Tra l’altro, proprio in questo periodo, sono altamente favoriti gli incontri per chi è alla ricerca dell’anima gemella.

In ambito lavorativo, il Toro si rivelerà molto ambizioso e determinato. Avrà voglia solo di dedicarsi ai progetti più promettenti e rimunerativi, che non tarderanno ad arrivare. Il momento è poi molto buono anche per affrontare cambiamenti importanti, come ad esempio un trasloco, un matrimonio, il cambio di lavoro, una convivenza…

Ecco gli altri 2 segni baciati dalla fortuna e protetti dai 3 pianeti

Abbiamo quindi visto che per il segno del Toro si prospettano giornate con amore e affari a gonfie vele. Ma il Toro non sarà l’unico a gioire. Sarà infatti in buona compagnia di altri due segni. Pieni di energia, i nati sotto il segno dei Gemelli saranno molto propositivi soprattutto in ambito professionale. A tal proposito, Marte favorirà l’arrivo di ottime occasioni da non lasciarsi sfuggire. Dal canto suo, invece, il pianeta Venere assisterà benevolmente il segno del Cancro. I cancerini se ne andranno in giro con gli occhi a forma di cuoricino! Chi è in coppia vivrà momenti di assoluto romanticismo. Chi invece è single potrà fare incontri davvero molto interessanti, destinati a durare e a trasformarsi in relazioni serie e importanti.

Lettura consigliata

Il 2022 sarà ricco di sorprese per il super favorito Pesci ma la dea della fortuna strizzerà l’occhio anche a questi altri 3 segni zodiacali