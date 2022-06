Siamo quasi a metà giugno ed è appena iniziata una nuova settimana. Oggi è martedì 7, il momento ideale per dare un’occhiata all’oroscopo e vedere cosa dicono le stelle circa l’imminente futuro che ci attende. Che ci si creda di più o di meno, lo zodiaco traccia una linea indicativa su come sarà l’andamento delle giornate future. Di certo, non bisogna farsi condizionare. Tuttavia, sapere se all’orizzonte si prospettano giornate più o meno fortunate, può essere d’aiuto per affrontare la settimana con il giusto atteggiamento. Infatti, anche quando le previsioni degli astri non brillano, non bisogna farsi scoraggiare. Al contrario, è molto importante considerare le previsioni come un utile monito per scegliere come comportarsi. Il mese dell’estate è iniziato splendidamente per 4 fortunati segni zodiacali. Andiamo ora a scoprire cos’hanno in serbo per noi le stelle in questa settimana di metà giugno.

La Luna opposta porterà tensioni e litigi in amore e sul lavoro ai Pesci e altri 2 sfortunati segni zodiacali

Per il segno dei Pesci la settimana comincia in maniera un po’ difficile e pesante. La Luna sarà in opposizione proprio al suo segno. In vari ambiti, molte cose non andranno per il verso giusto. Ciò, ovviamente, si rifletterà anche sull’umore dei nati sotto questo segno, che saranno piuttosto nervosi ed inquieti. Ma non bisogna lasciarsi sopraffare dagli eventi né buttarsi giù di morale. Anzi, questo è proprio il momento più adatto per guardare al futuro in maniera propositiva. Possibili malesseri di salute, ma niente di grave. Tutto di risolvibile con una sana alimentazione e la giusta dose di riposo.

Settimana nervosa anche per i nati sotto il segno del Leone. Discussioni e litigi saranno all’ordine del giorno, sia in casa che sul lavoro. Con la Luna opposta, le giornate più litigiose si concentreranno soprattutto verso la fine della settimana. Tuttavia, a metterci lo zampino, c’è anche Mercurio che, in posizione sfavorevole, crea situazioni non facili in ambito professionale. Come già accennato, le tensioni riguarderanno anche la sfera sentimentale, perché anche Venere è in posizione opposta al segno. Ma c’è da stare tranquilli. Consapevoli di questa situazione astrale non propriamente felice, basta avere un po’ di pazienza e, con la buona volontà, tutto si risolve e si supera. Ma le cattive notizie non sono finite…

Giornate nervosette attendono anche il segno del Sagittario

La Luna opposta porterà tensioni e guai anche a quest’altro segno di Fuoco. I nati sotto il segno del Sagittario vivranno giornate assai nervose, con la costante sensazione che nulla vada per il verso giusto. Ma non c’è da disperare. La situazione critica non durerà infatti molto. Per fortuna, già verso giovedì e venerdì, la Luna tornerà a girare in favore di questo segno. Inoltre, a risollevare un po’ il clima, c’è anche Marte che porta tanta energia.

