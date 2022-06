Curare l’orto è un’attività che ci piace molto. Ci distrae dallo stress della vita quotidiana e, in più, amiamo raccogliere i frutti delle nostre coltivazioni. Quando progettiamo il nostro orto, però, non dobbiamo pensare che basti piantare nella terra qualsiasi seme. Non tutte le specie naturali, infatti, crescono bene insieme. Esistono piante diverse i cui semi, piantati vicino, possono aiutarsi tra loro. Coltivazioni affini possono offrirsi a vicenda un’adeguata protezione dai parassiti. Possono evitare la crescita di piante infestanti o amplificare i loro sapori.

Particolarmente importanti sono poi le abitudini di crescita differenti. Queste evitano competizioni vegetali per il nutrimento o l’apporto dei raggi del sole. Ci sono casi, invece, in cui semine casuali possono creare problemi all’orto, sino a devastarne il raccolto. Un esempio riguarda le coltivazioni di zucche e patate. Queste, seminate accanto alla pianta sbagliata, possono rovinarne crescita e coltura.

Tuberi e zucche

Zucche e patate sono certamente prodotti dell’orto di cui andare fieri. Ma la loro coltivazione deve tenere conto di precise accortezze. Le patate sono una specie di tuberi per cui sarebbe meglio una coltivazione singola. Non dovrebbero, insomma, essere piantate accanto a determinate fioriture e verdure. E anche le zucche, così belle, buone e anche decorative, accanto a una particolare semina potrebbero avere effetti addirittura devastanti. Scopriamo quale sia la pianta da cui, in maniera particolare, dobbiamo tenere lontane queste due specie e perché.

Zucche e patate arricchiscono l’orto ma pochi sanno che piantarle accanto a questa pianta potrebbe rovinare il raccolto

Sono le zucchine le piante il cui raccolto può non andare a buon fine se piantate accanto a zucche e patate. Queste ultime avrebbero un impatto negativo sulle zucchine perché impoverirebbero il terreno appropriandosi di tutte le sostanze nutritive presenti. Le zucche, invece, potrebbero addirittura distruggere l’intero raccolto delle zucchine. Questo perché zucche e zucchine sono vegetali della stessa specie. Si avrebbe quindi un’impollinazione incrociata che potrebbe influenzare in negativo le colture. Le zucche inoltre hanno la capacità di attirare molti parassiti.

Siccome le zucchine sono i frutti la cui coltivazione va per la maggiore proprio in estate, è bene prestare molta attenzione a dove piantarle. Zucche e patate arricchiscono l’orto ma meglio evitare di piantarle accanto alle zucchine. Come compagnia per queste, meglio scegliere mais e fagioli. Forniscono alle zucchine nutrienti e hanno medesimi requisiti di fertilità e umidità del terreno.

Lettura consigliata

3 consigli utili alla potatura ottimale delle siepi in giardino che non danneggiano crescita e fioritura delle piante