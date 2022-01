Per chi ci crede, l’oroscopo può essere una guida quotidiana o uno spunto di riflessione importante per prendere in mano la nostra vita e realizzare i nostri desideri e i nostri sogni. Ma non esiste soltanto il classico oroscopo che tutti conosciamo. Molti popoli hanno elaborato un loro oroscopo nel corso dei secoli e dei millenni, dall’oroscopo cinese, all’oroscopo Maya, all’oroscopo celtico. Ed è proprio quest’ultimo che, se ci crediamo, può annunciarci delle importanti novità in campo amoroso nel 2022.

L’oroscopo celtico 2022 non ha dubbi, sono questi i tre segni che avranno più fortuna in amore quest’anno

L’oroscopo celtico, invece dei segni zodiacali che ci sono più familiari, associa ad ogni persona un albero, per un totale di 21 segni o alberi. Ma vediamo quali di questi andranno incontro a novità importanti nell’ambito amoroso e delle relazioni durante l’anno che è appena cominciato. L’oroscopo celtico 2022 non ha dubbi, sono questi i tre segni che avranno più fortuna in amore quest’anno.

Frassino

Al segno del frassino appartengono i nati dal 25 maggio al 3 giugno, e dal 22 novembre al 1° dicembre. Per i fortunati frassini, ci sono molte novità in arrivo. I frassini riusciranno ad aumentare la fiducia in se stessi e, di conseguenza, anche il loro rapporto con gli altri. Questo avverrà sia in amicizia che in famiglia, che, soprattutto, in amore.

Tiglio

Al tiglio appartiene chi è nato tra l’11 e il 20 marzo, e dal 13 al 22 settembre. Buone notizie per i tigli soprattutto nella prima parte del 2022. Approfondiranno il loro legame emotivo e la loro complicità con il partner, se ne hanno uno, o avranno molte nuove opportunità se sono ancora alla ricerca dell’anima gemella.

Abete

Chi è nato tra il 2 e l’11 gennaio, e tra il 5 e il 14 luglio appartiene al segno dell’abete e può aspettarsi ottime prospettive quest’anno. Ci saranno molte opportunità per incontrare persone nuove e per approfondire i legami con chi ci sta accanto da lungo tempo.

Chi invece dovrebbe attendere l’anno nuovo

Le avventure amorose non saranno propizie per tutti quest’anno. Meglio attendere tempi migliori per la quercia (nati il 21 marzo) e il pioppo (dal 4 all’8 febbraio, dal 5 al 13 agosto, e dal 1° al 14 maggio). Per loro, quest’anno sarà più propizio nell’ambito della carriera e del denaro.

A proposito di denaro, non tutti sanno che anche le carte da gioco possono preannunciare grandi novità. Per esempio, se troviamo queste due carte giocando a briscola significa che presto arriverà del denaro.