Tra i problemi più fastidiosi che possono sorgere in casa durante il periodo invernale ai primi posti si inserisce, di diritto, la muffa.

La muffa è capace di ricoprire numerose superfici tra cui i muri, le piastrelle, le intercapedini e i tessuti. Nei casi più gravi potrebbe addirittura entrare all’interno degli armadi e rovinare i vestiti.

Per eliminare la muffa ci sono diverse tecniche, una prevede l’utilizzo di un ferro da stiro a vapore o una spazzola. Si tratta di un metodo utile per eliminare la muffa sia dai tessuti che dalle piastrelle.

Sicuramente eliminare la muffa è un primo passo ma si correrà comunque il rischio che questa si ripresenti.

Per questo motivo se il problema dovesse persistere bisognerà rivolgersi a persone esperte che riusciranno a capirne la causa.

Uno dei motivi, nel periodo invernale è legato all’aria eccessivamente umida anche causata dallo stendere i panni in casa.

La muffa potrebbe espandersi e ricoprire le tende interne sulle quali si andranno a creare delle bruttissime macchie. La buona notizia è che, se prese in tempo, possono essere eliminate molto facilmente. Quando ci si trova davanti a tende macchiate di nero bisognerà procedere con una certa rapidità.

Prima di vedere come eliminarle si cercherà di capire in quale modo prevenire il problema.

Per prevenire la formazione della muffa sarà importante arieggiare frequentemente le stanze e asciugare i vetri in caso di condensa.

Nei casi più gravi potrebbe essere utile utilizzare un deumidificatore per liberare la stanza dall’umidità.

Molti usano l’aceto ma per eliminare la muffa da tessuti e tende proviamo questo rimedio naturale della nonna

Se la muffa è superficiale si potrà provare ad utilizzare il bicarbonato da aggiungere al detersivo prima di far partire la lavatrice.

Chi preferisce il lavaggio a mano potrebbe unire il bicarbonato all’acqua in una bacinella. Dimenticarsi delle tende per qualche ora, questo permetterà al bicarbonato di agire.

Un ulteriore rimedio di tipo naturale vedrà l’utilizzo del latte. Sarà sufficiente fare scaldare il latte nel quale andrà immerso il tessuto.

Per aumentarne l’efficacia il latte dovrà essere lasciato agire per circa trenta minuti prima di procedere con il lavaggio. Quindi, molti usano l’aceto ma per eliminare la muffa da tessuti e tende proviamo questo rimedio naturale della nonna.

Rimedio classico

La muffa superficiale presente sulla tenda potrà essere eliminata con un lavaggio in lavatrice. Prima di procedere sarà necessario assicurarsi che le tende siano lavabili in lavatrice, attenzione soprattutto a quelle antiche in materiali come il lino.

Un primo metodo vedrà l’aggiunta di candeggina ma solamente nel caso di tende bianche. Infatti la candeggina tenderà a scolorire i tessuti e, quindi, meglio non utilizzarla su tende colorate.

La candeggina andrà aggiunta nella lavatrice e bisognerà procedere con un ciclo lungo di lavaggio a 40 gradi. Questo permetterà di igienizzare al meglio le tende ed eliminare le antiestetiche macchie.

Se la muffa è ostinata meglio mettere le tende in ammollo in acqua e candeggina, ripetere l’operazione fino a quando le tende non torneranno bianche.