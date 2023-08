Ami le borse firmate ma costano troppo? Eccone 3 sotto gli 80 euro belle quanto quelle più famose!

Scopri 3 bellissime borse con prezzi contenuti che non ti faranno rimpiangere le borse delle marche più costose.

Quante volte abbiamo guardato con un pizzico di invidia le celebrities? Vestono i capi più alla moda, e indossano le borse più belle, senza neanche accorgersi di quanto siano fortunate!

Sarebbe bello, infatti, poter avere la bacchetta magica e far comparire a casa nostra quelle bellissime borse, magari anche gratis! Certamente questo è solo un bel sogno che non si può realizzare, ma possiamo impegnarci per concretizzarne uno molto simile! Esistono, per l’appunto, tantissime borse di marche meno conosciute ma non per questo meno valide, anzi!

Spesso, infatti, dietro l’acquisto di una borsa di marca, si nasconde l’acquisto di uno “status”. Molte persone vorrebbero possedere una borsa costosa per poter comunicare il messaggio “io posso permettermi quella borsa”. In realtà questo ha davvero poco a che vedere con la reale passione per la moda e con il vero amore per le borse. Bando alle ciance, quindi, scopriamo 3 borse davvero bellissime che tutti potremo permetterci perché non superano gli 80 euro di prezzo. Un vero affare, che completerà i nostri migliori outfit!

Ami le borse firmate ma il portafogli piange? Scegli questi 3 modelli con un ottimo rapporto qualità/prezzo

Partiamo da un marchio fresco, che produce abbigliamento per giovani ragazze attente alle ultime tendenze nel mondo della moda. Mai sentito parlare di Label Rose? Questo brand si sta sempre più diffondendo sul territorio, grazie ai pezzi unici delle ultime collezioni lanciate sul mercato.

Le borse di Label Rose variano per forme e colori, ma ce n’è una in particolare che potrebbe diventare davvero iconica. Si chiama “Lily Small” ed è una borsa a mano in denim, perfetta per il giorno e per la sera.

Il tessuto con cui è creata la borsa è il classico jeans, usato in diverse opzioni per produrre queste bellissime borsette. La Lily Small, infatti, esiste nella variante denim nero, azzurro e blu scuro, ma non solo. Ciò che arricchisce questa borsa è la tracolla, decorata con una catenella color argento o oro. Una vera rivelazione per questa estate, che costa meno di 58 euro!

Una mezzaluna adatta a tutte le tasche

Oltre alla borsa di Laber Rose, ce n’è un’altra che, in questi mesi, sta facendo davvero molto parlare di sé. Questa volta parliamo della borsetta a mezzaluna di Uniqlo, che sta diventando una sorta di caso. Una vera e propria ossessione è nata intorno a questa borsetta, complici anche le VIP che hanno dimostrato di amarla!

Persino la super top model Gigi Hadid nei giorni scorsi è stata fotografata mentre portava in spalla questa splendida borsetta, tanto piccola quanto iconica. Come possiamo vedere sul sito, la borsa mezzaluna Uniqlo costa solo 14.90 euro, ed è disponibile in tantissime varianti di colore, dal giallo, al bordeaux fino al verdone.

Borsa a secchiello per distinguersi sempre

Ami le borse firmate ma non vuoi spendere una fortuna? Potresti comprare il secchiello di Gaelle. Come si può facilmente immaginare, si tratta di una borsa a forma di secchiello, appunto, con base tondeggiante e forma cilindrica. Questa è una borsa molto originale, che si trova facilmente con prezzi che si aggirano intorno ai 60 euro. Non serve spendere grandi cifre per le marche più famose, basta solo avere buon gusto, saper cercare nei “luoghi” giusti e avere un pizzico di fortuna, che non guasta mai!

