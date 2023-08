È già da qualche settimana le utilities si trovano sempre ai primi posti nella classifica dei migliori di Piazza Affari. Questo fatto potrebbe essere un segnale di debolezza del Ftse Mib e, quindi, dovrebbe spingere alla cautela. In particolare, al termine della seduta del 23 agosto ERG e HERA hanno tenuto a galla il Ftse Mib: dove potrebbero essere dirette? Conviene acquistarle adesso? Cerchiamo di rispondere a queste domande attraverso l’ausilio dell’analisi grafica. Per ERG e HERA, infatti, abbiamo individuato lo scenario più probabile per le prossime settimane.

Interessante rialzo di ERG, ma il titolo azionario rimane debole: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ERG (MIL:ERG) ha chiuso la seduta del 23 agosto a quota 24,66 €, in rialzo del 3,53% rispetto alla seduta precedente.

Dopo la forte discesa scattata a seguito della semestrale inferiore alle attese, le quotazioni scattano al rialzo, ma senza troppa convinzione. Dal punto di vista volumi, infatti, la seduta non rappresenta un evento eccezionale. Tuttavia, va notato un aumento del controvalore scambiato.

A parte queste questioni, per potere parlare di rialzo potrebbe essere necessario attendere la rottura della resistenza in area 25,50 €. In questo caso il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

I supporti reggono e le quotazioni ripartono al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo HERA (MIL:HER) ha chiuso la seduta del 23 agosto a quota 2,700 €, in rialzo del 2,58% rispetto alla seduta precedente.

La tenuta del supporto indicato in un precedente articolo ha favorito la ripartenza al rialzo delle quotazioni (linea tratteggiata) che adesso puntano area 2,888 €. È su questi livelli, poi, che si potrebbero decidere le sorti del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, area 2,9 € più volte ha in passato frenato l’ascesa delle quotazioni.

I ribassisti, invece, potrebbero nuovamente riprendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 2,62 €.