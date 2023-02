Ami il rosso ma non sai come abbinarlo? Ecco qualche trucco per abbinare vestiti e accessori rossi

Il colore rosso è uno di quei colori che non passa certo inosservato. Forte, deciso e ammaliante, ma anche perfetto da utilizzare tutti i giorni. Oggi vediamo come abbinarlo per essere eleganti e sofisticate senza essere troppo eccessive.

Il rosso è sinonimo di femminilità e tante donne spesso evitano di utilizzarlo per paura di essere troppo appariscenti. Negli ultimi anni, però, anche questo colore è stato sdoganato ed è entrato a far parte dei colori più usati. Il fatto è che però ancora in tante non sanno bene come abbinarlo a vestiti e accessori senza risultare troppo eleganti. Ecco allora qualche consiglio utile che ci cambierà la vita.

Ami il rosso ma non sai come abbinarlo? Il segreto è azzeccare la tonalità giusta

Il rosso nelle sue varie tonalità può stare bene con tantissimi colori diversi. Ovviamente con il nero si abbina molto facilmente, ma non è l’unico colore da utilizzare. Un bel pantalone rosso è perfetto abbinato con un corpetto o una blusa bianca e delicata. Il contrasto tra questi colori rende il look sofisticato e di classe senza troppi sforzi. Ma il rosso sta molto bene anche con il beige, il grigio e il rosa, soprattutto quelli più delicati. Se poi vogliamo un outfit ad effetto, sembrerebbe assurdo ma il rosso si può abbinare anche al fuxia.

Questo per i vestiti, ma gli accessori? Per la borsa si può optare per una con qualche applicazione, come la Rockstud Spike di Valentino Garavani. Un bel rosso pieno e non troppo acceso che possiamo abbinare a diversi outfit, anche più sportivi. Ma questa è solo una delle borse griffate più belle e amate che ti faranno fare un figurone.

Le scarpe di questo colore ti sembrano troppo eleganti? Mettile così

Le scarpe rosse puoi metterle anche in ufficio, abbinate ad un bel tubino nero e un blazer grigio. In alternativa, anche un cardigan morbido monocromo in lana può starci molto bene. Se invece la gonna o il vestito non fanno per te, la risposta è un bel pantalone a sigaretta scuro. Anche un pantalone a palazzo con taglio boot cut sta benissimo con una scarpa importante come una décolleté rossa.

Anche dopo i 40 anni questo colore può essere sofisticato e non eccessivo se abbinato così. Optiamo per un outfit total black, con pantaloni dal taglio dritto sartoriale, ad esempio. Se non vogliamo che sia troppo elegante, spezziamo con una blusa più sportiva e un gilet lungo. Sono tante le idee da utilizzare per creare dei look giovanili che stiano bene anche alle donne mature.

Quindi, se ami il rosso ma non sai come abbinarlo dopo aver letto questo articolo non avrai più dubbi. Anche un colore acceso e intenso come il rosso si può mettere tutti i giorni se mixato nel modo giusto.