Visto che la frutta ha raggiunto prezzi record, molti, per risparmiare, stanno acquistando sempre più la frutta sciroppata. Subito pronta, anche per guarnire un gelato od un dessert, la frutta sciroppata è economica e soprattutto mai acerba. Oltre alla macedonia, alle pere, all’ananas e alle albicocche, le pesche sono l’altro frutto che troviamo in latta o sotto vetro in sciroppo. Quest’ultime sono perfette per preparare le pesche all’amaretto. Dispiace sempre però che lo sciroppo debba essere buttato quando terminiamo le pesche. Ecco, quindi, due ricette semplici e facili per utilizzare lo sciroppo alle pesche.

Non col tiramisù, ma con queste 2 ricette gustose potremmo riutilizzare lo sciroppo delle pesche avanzato

Come prima soluzione vedremo una crema rapidissima che potrà essere utilizzata come farcia oppure servita in purezza come una mousse.

Ingredienti:

30 g di farina;

1 uovo e altri 2 albumi;

230 g di sciroppo alle pesche;

60 g di acqua;

6 cucchiai di zucchero semolato bianco;

panna montata 5 cucchiai;

2,5 cucchiai di zucchero a velo.

Procedimento

Precisiamo, per prima cosa, che 230 g di sciroppo corrispondono allo sciroppo di una confezione da 570 g di pesche sciroppate.

Mettiamo in una terrina le uova con lo zucchero ed iniziamo a montare con lo sbattitore elettrico. Quando lo zucchero non sarà più granuloso da sentirne il rumore che graffia la ceramica, versiamo a filo lo sciroppo, che avremo mescolato con l’acqua in precedenza. Ora amalgamiamo alla minima potenza del frullino. Aggiungiamo poi la farina gradatamente. Il composto sarà liquido ma ben omogeneo. Trasferiamolo ora in un pentolino antiaderente a fuoco basso. Dovrà ridursi e divenire più consistente, ma non dovrà assolutamente raggiungere il punto di bollore. Una volta ottenuta una consistenza ”tipo besciamella solida”, togliamolo dal gas e lasciamolo raffreddare. Ora non ci resta che aggiungere la panna montata e lo zucchero a velo girando con una spatola od un cucchiaio. Serviamo in coppette da gelato.

Torta fredda con crema allo sciroppo di pesche

Prepariamo la crema come descritto sopra. Per la base prepareremo due dischi di frolla molto friabile con questi ingredienti:

300 g di farina 00;

2 uova;

85 g di olio di semi;

100 g di zucchero.

Amalgamiamo in una terrina tutti questi ingredienti e impastiamo. Formiamo due panetti e stendiamo l’impasto ritagliando due dischi. Mettiamo a cuocere per 20 minuti a 180°. Lasciamoli raffreddare. Posizioniamo su un piatto il primo disco di frolla. Con un cucchiaio o una tasca da pasticciere mettiamo uno strato di crema di circa 2 centimetri. Se avessimo qualche pesca sciroppata, potremmo tagliarla a dadini per spargerli poi sulla crema. Ricopriamo con il secondo disco di frolla e spolverizziamo con lo zucchero a velo.

Per un fresco pranzo d’effetto potremmo servire, come piatto unico, la vera ed originale insalata di patate. E poi, per terminare in bellezza, potremmo preparare questi freschi dolci. Infatti, non col tiramisù, ma con queste 2 ricette sarà rapidissimo creare il nostro dessert.

Lettura consigliata

Che errore madornale sarebbe buttare nell’immondizia le bucce dell’anguria quando potrebbero diventare una marmellata o servire a questi altri scopi