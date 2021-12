Altro che visi abbaglianti alla Instagram, la chiave per mettere il glitter è la moderazione

A Natale o a Capodanno il make-up diventa fondamentale. Soprattutto per le feste possiamo permetterci un filo di creatività nel trucco e osare con tonalità più appariscenti. Per eventi particolari possiamo utilizzare delle tonalità perlate o addirittura i glitter cosmetici.

Le tendenze della moda negli ultimi anni sembrano nascere da Instagram e dagli altri canali social. Per quanto riguarda il glitter, però, gli esperti make-up artist sembrano prendere le distanze da trucchi fin troppo scintillanti. Vediamo, allora, come utilizzare il glitter per il make-up delle feste.

I make-up artist internazionali hanno una parola d’ordine per il glitter: moderazione!

Sui social network vediamo molti visi con palpebre e labbra letteralmente “incrostate” di colla per brillantini e glitter. L’eccesso con il glitter storpia. Ecco alcuni preziosi consigli.

Meglio un prodotto già pronto

La colla per glitter e la polvere scintillante sono molto più difficili da applicare rispetto ad un prodotto pronto all’uso. Se non abbiamo molta esperienza e pratica nell’applicazione dei brillantini meglio optare per ombretti e lipgloss glitterati.

Illuminiamo solo un elemento del viso

Il glitter non deve essere utilizzato su tutto il viso. Scegliamo il nostro punto di forza e valorizziamolo con un punto luce. Occorre quindi puntare su occhi, labbra o zigomi ma non su tutte queste zone perché rischieremmo l’eccesso, decisamente poco elegante.

Spolverare, non tamponare

Il segreto per indossare il glitter, svelato dagli esperti truccatori, è spolverarlo e non tamponarlo. Se applichiamo il glitter sulle guance, dovremo spolverare il nostro pennello, prima nell’illuminante e poi nella polvere di brillantini. Procederemo applicando l’illuminante come consuetudine lungo la diagonale che denota lo zigomo.

Mix scintillante opaco

Gli esperti consigliano di scegliere il giusto mix fra make-up brillante e opaco. Questo significa che se utilizziamo il glitter sugli occhi, per le labbra sceglieremo una tinta effetto mat. Viceversa se optiamo per una bocca scintillante, allora occhi e zigomi dovranno avere un make-up meno appariscente dalle nuances opache.

Le tonalità per un trucco glitterato

Quando si usa il glitter non è necessario cambiare il nostro abituale make-up. Se ad esempio adoriamo i colori caldi della terra, possiamo semplicemente illuminare i toni del marrone con una spolverata di glitter.

Smokey eye con il glitter

Per una serata elegante, gli esperti consigliano di puntare su un trucco Smokey eye, illuminato da una spolverata di glitter.

In questo articolo la redazione spiega come realizzare questo tipo di make-up.

Altro che visi abbaglianti alla Instagram, la chiave per mettere il glitter è la moderazione: doneremo luce al viso con eleganza.