Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ormai indossare la mascherina è un gesto entrato nella nostra quotidianità. Indossandola si è dovuto anche modificare il modo in cui siamo abituati a truccarci. Sotto la mascherina, per esempio, non è necessario indossare il rossetto e coprire con il correttore le imperfezioni su gran parte del viso.

L’area degli occhi e delle sopracciglia, però, rimane ben visibile. Per questo motivo si rende necessario adottare un trucco che la metta in risalto. Oggi, proponiamo lo smokey eyes, un trucco classico, intenso e perfetto per le Feste. Vediamo quindi come realizzare uno smokey eyes perfetto in poche e semplici mosse.

Ottimo per valorizzare i nostri occhi

Come dicevamo, optare per uno smokey eyes è perfetto se si vuole mettere in risalto i nostri occhi, soprattutto nelle occasioni speciali. Vediamo come fare per realizzare questo tipo di make-up occhi. Iniziamo prendendo un primer occhi e stendendolo delicatamente sulla palpebra con il polpastrello. Quindi prendiamo un pennellino da sfumatura abbastanza grande e utilizziamolo per stendere un ombretto marrone nella piega tra la palpebra mobile e quella fissa. Ripetiamo l’operazione con un pennellino più piccolo e una tonalità di marrone più scura. In questo caso cerchiamo di concentrare l’ombretto esattamente nella piega dell’occhio.

Utilizzando lo stesso pennellino piccolo prendiamo ora un ombretto nero e concentriamoci sulla piega dell’occhio e sulla palpebra mobile. Tenendo il pennellino perpendicolare al nostro occhio effettuiamo dei movimenti circolari e creiamo una forma allungata verso l’esterno. Infine, prendiamo un pennellino pulito e un beige chiaro brillante. Stendiamolo nella parte interna dell’occhio sfumandolo con il nero.

Come realizzare uno smokey eyes perfetto in poche e semplici mosse: i ritocchi finali

Per finire il nostro smokey eyes, applichiamo un eyeliner nero per accentuare lo sguardo e quindi il mascara. Se preferiamo, è anche possibile usare le ciglia finte, che doneranno un effetto ancora più intenso al nostro make-up. Per rifinire lo smokey eyes, utilizziamo un correttore. Con l’aiuto di un pennellino piatto, stendiamo una linea di correttore sotto alle sopracciglia e sotto al nostro occhio. In questo modo sarà possibile rifinire i limiti dello smokey eyes e pulire le aree che possono essersi sporcate per sbaglio.

Ed ecco uno smokey eyes perfetto da sfoggiare in qualunque occasione!