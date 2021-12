Da sempre, il desiderio di tutte le casalinghe è quello di avere un bucato che sa di fresco, di buono e di aria pulita. Quante volte, invece, capita di prendere i panni dal cestello con un odore poco gradevole? Usare gli ammorbidenti più costosi spesso non serve a nulla, perché il profumo sparisce nel giro di breve tempo. A volte, poi, contengono sostanze chimiche e allergeni, che a contatto con la pelle possono addirittura irritarla.

Per rimediare esistono diversi modi e tra quelli più diffusi c’è l’utilizzo degli oli essenziali. È una soluzione sicuramente efficace, ma per avere un bucato pulito e super profumato proviamo questo rimedio della nonna semplice ed economico che tutti dovrebbero imparare ad usare. È un trucchetto formidabile e bastano pochissimi elementi che tutti hanno a casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Regole generali

Per fare in modo che il bucato resti profumato più a lungo, esistono buone abitudini da non dimenticare.

La lavatrice deve essere pulita con regolarità. Basta riempire il cestello con acqua calda e mezzo litro di aceto bianco e, dopo averlo fatto agire per una trentina di minuti, bisogna attivare un ciclo di lavaggio a vuoto. Al termine lo sportello della lavatrice deve essere lasciato aperto. In realtà il cestello va arieggiato dopo tutti i lavaggi, così da prevenire la comparsa e la diffusione di cattivi odori e muffe.

Quando le condizioni climatiche lo permettono, è importante lasciare il bucato all’aperto, in quanto l’umidità intrappolata fra le fibre evapora e i tessuti assorbono quello che arriva dai raggi del sole e dal vento. Per questo motivo, la biancheria conserverà un profumo fresco e pulito che durerà più a lungo.

Purtroppo, per ovvie ragioni, non è sempre possibile stendere il bucato all’aperto allora i vecchi rimedi della nonna possono aiutare.

Per avere un bucato pulito e super profumato proviamo questo rimedio della nonna semplice ed economico che tutti dovrebbero imparare ad usare

Per usare questo metodo occorrono un asciugamano di piccola taglia e un panetto di sapone di Marsiglia. Quest’ultimo è un ingrediente naturale, delicato e profumato, che le nonne usavano sempre, non solo per il bucato, ma anche per la pulizia della casa e per la cura del corpo.

Per prima cosa bisogna prendere un asciugamano ben pulito e inumidirlo con acqua tiepida. Dopo lo si stende su un piano e lo si strofina da entrambi i lati con il panetto di sapone.

A questo punto bisogna semplicemente inserirlo nel cestello con i panni da lavare e man mano che il lavaggio va avanti, il sapone si spargerà su tutti i capi. A fine ciclo saranno puliti e avranno un odore inebriante.

È importante ricordare che se si lavano indumenti bianchi, questo metodo aiuterà a renderli più candidi, ma sarà necessario utilizzare un asciugamano bianco. Al contrario con i panni scuri bisognerà usarne uno scuro.

Approfondimento

Non solo aceto e bicarbonato ma ecco una miscela miracolosa che renderà il pavimento così pulito, igienizzato e brillante da potercisi specchiare