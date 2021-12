Fare in casa la focaccia è una grande soddisfazione, ma quante seccature! Innanzitutto ci vuole tempo, poi si rischia che la ricetta non venga bene. Infine si crea disordine in cucina.

Tutto questo si può evitare: solo 5 minuti e 3 ingredienti per questa filante focaccia al formaggio grazie a un trucco geniale.

L’ingrediente segreto per una focaccia non come le altre

Oltre alla classica focaccia soffice, non tutti sanno che esiste anche quella di Recco. Si tratta di una gustosa specialità ligure, ossia una focaccia molto sottile e farcita con formaggio.

La focaccia di Recco dà il meglio di sé appena sfornata. Conviene dunque prepararla in casa, in modo da assaggiare la focaccia bollente e filante.

Non tutti, però, hanno il tempo e la voglia di cucinare questo piatto. Per fortuna esiste una scorciatoia geniale: si tratta di usare il pane carasau. Questo tipo di pane sottile e croccante è diffuso in tutta la Sardegna, ma spesso lo si trova al supermercato anche in altre Regioni.

Certo, ai liguri si rizzeranno i capelli a sentir chiamare “focaccia” questo piatto. Ma è comunque delizioso e perfetto per una cena al volo o un aperitivo.

Il bello è che la focaccia di pane carasau richiede solo cinque minuti di preparazione, e dieci di cottura. Ecco come procedere.

Lo stesso discorso vale per la focaccia al formaggio di pane carasau. Servono soltanto:

5 dischi di pane carasau;

una certosa oppure uno stracchino;

olio extravergine d’oliva;

a piacere, qualche cucchiaio di pesto alla genovese.

Procedimento:

preriscaldare il forno a 220 gradi; bagnare leggermente i dischi di pane carasau con dell’acqua (o, se si preferisce, con del latte); ungere una teglia da forno con olio d’oliva; sovrapporre tre dischi di pane carasau sulla teglia; spalmare il formaggio sul pane carasau; salare a piacere, e facoltativamente distribuire sullo stracchino un sottile strato di pesto; coprire con gli altri due dischi di pane carasau; aggiungere un abbondante giro d’olio; cuocere per circa 10 minuti in forno ventilato e con grill; sfornare quando il formaggio è sciolto e il pane carasau è croccante.

Non resta che tagliare la focaccia e portarla in tavola ben calda!

