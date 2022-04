La Pasqua si avvicina e potremmo iniziare a riassaporare il gusto di festeggiare insieme di nuovo. Amici, parenti, chiunque sceglieremo per trascorrere la Pasqua sarà comunque un giorno memorabile. Sarà la Pasqua, come ci auguriamo tutti, del ritorno alla normalità senza limiti di commensali o divieti di trasferte oltre i limiti. Occorre quindi prepararsi per tempo e iniziare a pensare a cosa preparare di veramente spettacolare ma sempre con un occhio al portafoglio. Vediamo allora alcune semplici idee per la presentazione di dessert o secondi piatti. Per ottenere questi effetti strabilianti ci serviranno solo del cioccolato e un rotolo di pasta sfoglia.

Altro che uovo e colomba, basta un rotolo di sfoglia e una tavoletta di cioccolato per tavola di Pasqua spettacolare e golosa

Cominciamo con i nidi con le uova. In questo caso ci servirà una terrina colma di acqua e una tavoletta di cioccolato chiusa in un involucro di plastica. Questo è fondamentale per la riuscita della preparazione pertanto non andranno bene le tavolette con il packaging in carta e stagnola. Saranno ottime le tavolette delle linee pasticceria, quelle con i cubetti più spessi. Procediamo quindi mettendo nel freezer una terrina colma di acqua per circa tre quarti. Attendiamo finché non risulti in procinto di solidificare e congelarsi. Solitamente dopo un quarto d’ora si raggiunge la giusta temperatura. In alternativa possiamo far sciogliere una decina di cubetti di ghiaccio. Nel frattempo mettiamo la tavoletta con l’involucro a bagnomaria, attendendo che si sciolga.

A questo punto tagliamo un triangolino di uno dei quattro angoli dell’involucro. Rapidamente versiamo a filo il cioccolato sciolto nell’acqua gelida facendo dei movimenti circolari che disegnino un cerchio più piccolo della circonferenza della terrina. Il cioccolato si solidificherà immediatamente e dopo aver fatto qualche giro, possiamo estrarlo dall’acqua. Avremo realizzato uno splendido nido di cioccolato. All’interno ricordiamo di mettere qualche ovetto colorato.

Il prato di Primavera

Altro che uovo e colomba ecco un’altra idea golosa è quella del prato di primaverile dove su un letto di insalata verde faranno capolino delle coccinelle portafortuna buonissime. Ci serviranno solamente dei pomodorini ciliegini, della maionese in tubetto e delle olive nere denocciolate.

Tagliamo una fesa al pomodorino in modo che abbia una base piatta d’appoggio. Ora prepariamo una oliva intera e su una delle due estremità mettiamo un fiocco di maionese. Applichiamo su un lato del pomodoro grazie alla maionese che farà da collante fra oliva e pomodorino. Nel frattempo sminuzziamo un’altra oliva in piccoli pezzi che saranno i pois della nostra coccinella. Versiamo un po’ di maionese su un piatto e con uno stecchino preleviamone una punta. Mettiamo quindi sul pomodorino, con l’aiuto dello stecchino, qualche punto qua e là di maionese. Non ci resta che posizionare sopra i punti di maionese i pezzettini di oliva, sminuzzata in precedenza. Avremo realizzato una simpatica coccinella per la nostra insalata.

I coniglietti pasta sfoglia

Prendiamo un rotolo di sfoglia e ritagliamo una striscia larga circa 10 centimetri. Impastiamola con un pizzico di origano in polvere. Ora facciamone un salsicciotto di circa un centimetro di circonferenza, arrotolando la striscia fra le mani. Prepariamo nel frattempo una pallina, un uovo con la carta stagnola più o meno di due/tre centimetri. Ora facciamo la metà del rotolino di sfoglia e posizioniamo al centro l’ovetto di stagnola. Tenendo, quindi, i due lembi li intrecciamo per due volte. Mettiamo a cuocere in forno a 180 ° per un quarto d’ora. Estraiamo dal forno e togliamo l’ovetto di stagnola. Al suo posto mettiamo una ciliegina di mozzarella o un pomodoro datterino. Cospargiamo con un filo di olio e mettiamo nel forno ancora caldo per qualche secondo e poi estraiamo. Ecco i coniglietti ripieni.

