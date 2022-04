È un qualcosa che tutti noi prima o poi pensiamo di meritare a prescindere dall’impegno che mettiamo ogni giorno in ciò che facciamo. Nella fortuna è impossibile non credere e spesso a questa credenza è legata la superstizione. Per essere baciati dalla fortuna spesso siamo disposti a diventare irragionevoli, eppure la superstizione è ricca di tradizioni e storie che segnano le diversità tra i vari popoli. In un periodo storico, in cui la globalizzazione sembra essere diventata un nuovo mantra, se siamo superstiziosi dovremmo ragionare su alcuni oggetti che in altre culture portano cattiva sorte.

Oriente e dintorni

Molti lo ignorano ma non dovremmo custodire i tamburelli. Utilizzati nel sud dell’Italia per liberarsi dalle maledizioni oppure per matrimoni scaramantici, potrebbero portare meno fortuna di quanto si pensi. In Giappone esiste una statuetta spaventosa che rappresenta un demone circondato da tamburelli con cui crea i tuoni. Si chiama Raijin ed è un demone molto popolare nella cultura di massa perché presente in tante serie giapponesi. In Occidente è conosciuto grazie al videogioco Mortal Kombat in cui si chiama Raiden. È presente in numerosi Manga e ha ispirato alcuni personaggi dei Pokemon.

Anche il ventilatore potrebbe essere un oggetto da non tenere in casa. In Corea la convinzione è radicata e si pensa che sia necessario lasciare le porte aperte se decidiamo di dormire con il ventilatore acceso. L’elettrodomestico infernale potrebbe infatti portare via l’anima di chi dorme, se dovesse rimanere accesso durante la notte. Per questo le case di produzione li hanno dotati di autospegnimento. Essendo occidentali, sappiamo bene che dormire con il ventilatore acceso può creare torcicollo e irritare le vie respiratorie. Inoltre, l’aria sposta polvere e allergeni che peggiorano i disturbi di stagione.

Molti lo ignorano ma non dovremmo tenere in casa questi oggetti se siamo superstiziosi e vogliamo vivere con fortuna e prosperità

Quando eravamo piccoli, era vivo il mito delle mamme che tiravano gli zoccoli da ogni distanza per colpire i figli disubbidienti. In Nigeria è la scopa a essere temuta. La credenza dice che se si viene colpiti nei genitali con una scopa, questi potrebbero scomparire. In qualunque parte del Mondo la scopa potrebbe essere utilizzata come arma contundente. Ma in Nigeria questo utilizzo serve per spezzare l’incantesimo ai danni dell’aggressore stesso. Batterlo per 7 minuti annulla la maledizione e salva i gioielli di famiglia.

In Salento, appendere un paio di forbici ai lati della porta è una insolita usanza portafortuna. Questa credenza rurale potrebbe avere origine egiziane. In Egitto, lasciare forbici aperte potrebbe segnare un destino fatto di sfortuna e povertà. Per questo vengono custodite con attenzione e spesso tenute sotto il cuscino la notte. Scacciare gli incubi e avere prosperità il giorno seguente è lo scopo di questo gesto con cui recuperare un errore fatto in precedenza. Dunque, molti lo ignorano ma non dovremmo trascurare queste credenze se siamo superstiziosi.