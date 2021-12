L’anno che sta arrivando tra un anno passerà. È questo il modo in cui Lucio Dalla concludeva una delle sue canzoni più famose. L’inesorabile trascorrere del tempo, forse un pochino malinconico, fa sì che a ogni fine dicembre si pensi e si speri che l’anno che verrà sia migliore. Da quando siamo tutti immersi nella pandemia, questa speranza è ancora più forte. Il voler tornare finalmente alla vita di prima, senza più mascherine, senza quei distanziamenti sociali che ci hanno inevitabilmente allontanato.

Abbiamo già visto come la settimana natalizia sia top per un segno in particolare. Natale con il botto e memorabile per questo segno zodiacale che si regalerà delle feste da sogno, parlando del Toro. È stato un anno un po’ sulle montagne russe, invece, per un altro segno. Stiamo parlando dell’Acquario. I nati dal 21 gennaio al 19 febbraio, infatti, hanno vissuto un 2021 fatto di luci e ombre. Un inizio non tanto buono, sulla scia di un 2020 non propriamente positivo, ma un progressivo miglioramento nella seconda parte dell’anno.

2022 dell’Acquario

Ci sono gli indizi per pensare che anche il 2022 continui in questo modo? Sì, se l’Acquario avrà capito la direzione giusta da prendere. Nei rapporti, di qualsiasi tipo, a livello professionale e affettivo, bisognerà perseguire la strada tracciata in questa ultima parte del 2021. Piena consapevolezza di ciò che si vuole, serenità e non voltarsi indietro. Quello che è stato non si può più modificare, andiamo oltre e guardiamo con grande fiducia al 2022. Potrebbe davvero essere l’anno giusto per molti versi.

Ecco quali segni zodiacali si libereranno delle zavorre dell’anno vecchio per guardare al 2022 con ottimismo e fiducia

Sarà invece sicuramente l’anno dei Pesci. Tutti concordano su questo. Già da dicembre i nati dal 20 febbraio al 20 marzo stanno avvertendo un’aria diversa. Questa sembra averli già esaltati molto, facendoli diventare protagonisti di molte iniziative natalizie. Molto attivi nella preparazioni delle feste, sembrano davvero rinvigoriti, dopo un anno non proprio al top. Il 2022 fortunato lo abbiamo già anticipato in Giove farà pioggia di regali al segno dei Pesci in cammino per il successo.

Attenzione al troppo entusiasmo

Quello che vogliamo aggiungere oggi è una piccola avvertenza. Non farsi travolgere dalle novità. Ci potranno essere successi in ogni campo, probabilmente il più importante sarà a livello professionale. Questo, però, non dovrà far perdere l’equilibrio, solo perché si avrà il vento in poppa durante tutto l’anno. Non sentirsi invincibili, dunque, perché qualche imprevisto, anche in un’annata fortunata ci sarà sempre, soprattutto in primavera e dopo l’estate.

Ecco quali segni zodiacali si libereranno delle zavorre dell’anno vecchio per guardare al 2022 con ottimismo e fiducia, Acquario e Pesci. Nella speranza, però, che sia un anno migliore per tutti, indipendentemente dai segni.