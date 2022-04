Altro che tacco da capogiro, ecco come indossare queste scarpe comodissime adatte in ogni occasione intramontabili dagli anni ’90

Tra le mille tematiche che riguardano la moda, ci sono sempre tante domande che ruotano attorno all’outfit perfetto per ogni occasione. Gli interrogativi possono variare da persona a persona, ma nella maggior parte dei casi si tratta di grandi temi che riguardano un po’ tutti noi. Pensiamo ad esempio al taglio di gonna perfetto anche per le occasioni speciali, come matrimoni o cerimonie. Oppure al taglio di capelli che farebbe ringiovanire anche dopo i 50 anni. Ma una delle cose che spesso ci tormenta, in realtà, sono le scarpe. Proprio loro. Alcuni amano scegliere prima quelle e poi l’abito da abbinarci, altri invece fanno esattamente l’opposto, la scarpa potrebbe venire persino dopo la scelta degli accessori. Eppure, questo grande tema spesso tormenta anche le menti più organizzate. Di scarpe ne esistono davvero tantissime, ma quali sono le migliori da abbinare a quella precisa occasione?

La scarpa per ogni occasione

Se parliamo di tacco, la risposta è sempre la stessa: va bene anche nelle occasioni casual, per un’uscita con gli amici, per una cena elegante o per un matrimonio. L’importante è non subire il tacco, ma portarlo con comodità e gioia. Non deve infatti diventare una tortura con conseguente mal di schiena. E lo stivale primaverile, invece? Ecco quello potrebbe essere perfetto in ufficio, per un aperitivo o per una gita fuori porta. Ne esistono di diverse misure, per questo sarebbe meglio evitare di portare quelli sopra il ginocchio quando fuori c’è ancora il sole. Sono calzature che meglio si prestano alla vita notturna. Infine, sempre in tema di scarpe, esiste un’altra domanda abbastanza scottante: le sneakers si possono indossare anche in ufficio?

Altro che tacco da capogiro, ecco come indossare queste scarpe comodissime adatte in ogni occasione che sono di moda dagli anni ’90

Le sneakers sono estremamente comode per qualsiasi tipo di persona. Anche per chi soffre di mal di schiena o per chi ha il collo del piede particolarmente piatto o alto. Con una buona soletta e la scarpa giusta, potremmo camminare per chilometri senza sentire il peso di piedi gonfi o pesanti. E, ormai, ne esistono davvero di tantissimi tipi. Quelle che meglio si prestano all’ufficio sono sicuramente scarpe abbinate all’outfit giusto. Con un pantalone morbido, magari a palazzo, che scende leggero e in tinta unita, potremo anche mettere delle scarpe con tonalità più appariscenti e osare di più. Con un jeans, invece, meglio andare sul classico con una scarpa bianca o nera, oppure semplicemente con tonalità pastello o un unico colore.

Per i vestiti invece, andrebbero benissimo delle scarpe bianche magari con un calzino sfizioso, con qualche dettaglio inimitabile. Insomma, altro che tacco da capogiro, possiamo davvero affermare che le sneakers sono un oggetto a cui nessuno dovrebbe rinunciare. Ormai, non si parla più di semplici scarpe da ginnastica, ma di vere e proprie icone di stile.

