A distanza di un mese dall’inizio dei rincari in bolletta, cominceremo nei prossimi giorni a vedere quanto effettivamente stiamo spendendo di più. Ormai ne abbiamo parlato fino allo sfinimento dei consigli per risparmiare sulle bollette.

Abbiamo svelato quali sono i rimedi per difendersi dal freddo in casa senza spendere un occhio della testa sulla bolletta e per quanto riguarda il consumo di gas. Non solo, abbiamo anche spiegato come risparmiare fino a 6.000 litri di acqua con dei semplici accorgimenti da attuare.

Ma dell’energia elettrica? Come possiamo ovviare ai consumi eccessivi? I primi elettrodomestici “mangia corrente” che possono venirci in mente sono molteplici e pressoché scontati. Ma altro che stufette, gli elettrodomestici che fanno esplodere le bollette sono questi 6 di cui uno davvero impensabile.

Ebbene sì, esistono degli elettrodomestici di uso comune che mai penseremo che il loro utilizzo possa incidere di gran lunga sulle nostre bollette. Alcuni di questi forse lo avremmo anche immaginato, ma altri ci lasceranno davvero di stucco.

Altro che stufette gli elettrodomestici che fanno esplodere le bollette sono questi 6 di cui uno davvero impensabile

Cominciamo con una lista partendo dai più ovvi.

Frigorifero e pozzetto del congelatore

È vero, in commercio esistono ormai modelli con classi energetiche elevate che riducono di gran lunga i consumi. Resta, comunque, il fatto che questo grande elettrodomestico rimane acceso H24 7 giorni su 7. Il consumo, anche se minimo, c’è e non possiamo farne a meno.

Lavastoviglie

Anche qui esistono modelli di classe A che possono notevolmente abbassare costi di elettricità e di consumo di acqua. Tutto dipende però anche dalla fascia oraria scelta per avviarla e del programma utilizzato. Ci sono programmi che anche con classe energetica alta, consumano davvero parecchio. Il consiglio è quello di utilizzarla con programmi ECO e solo se strettamente necessario. Lavare 4 stoviglie a mano, alla fine, non costa a nessuno.

Forno a microonde

Cucinare pietanze a lungo nel forno a microonde può essere comodo, in quanto le tempistiche sono minori rispetto a quelle del forno normale, ma dispendioso. Il consiglio anche in questo caso è quello di utilizzarlo per programmi veloci o solo se non abbiamo un forno con classe energetica alta. In questo caso è ovviamente meno conveniente del microonde.

Fornetto elettrico

Questo elettrodomestico è fra i “mangia corrente” d’eccellenza insieme al prossimo che andremo a vedere. Consideriamo che se si volesse cuocere una pietanza per un’ora il consumo sarebbe all’incirca di 0,45 centesimi di euro. Figuriamoci se pensassimo di sostituirlo al forno normale con la convinzione di spendere meno.

Griglia elettrica

Fa sempre piacere fare un bel barbecue con amici e parenti e perché solo in estate? La griglia elettrica può essere utilizzata ovunque, ma attenzione ai costi. Cuocere una pietanza alla griglia richiede davvero moltissimo tempo. Considerando che questi elettrodomestici possono arrivare anche a 2500 KW di consumo, il rischio di svenimento alla bolletta successiva è quasi assicurato.

L’insospettabile!

Bimby

Non ce lo aspettavamo vero? Ebbene sì, il fantastico assistente da cucina è anche un gran goloso di energia. Soprattutto se le tempistiche di utilizzo sono elevate a seconda della ricetta che andremo a fare. D’altro canto, però, ci risolve davvero tanti problemi e mentre lui “lavora” noi possiamo dedicarci ad altro. Quindi qui va solamente considerato se il gioco vale la candela.