La notizia di qualche settimana fa dove il ministro Cingolani annuncia un aumento notevole delle bollette ha destato preoccupazione in tutta Italia. Anche se il Governo ha applicato il massimo sforzo per far sì che questo aumento non intacchi molte famiglie italiane, la maggior parte verrà comunque colpita.

Ma risparmiare sulle bollette è possibile ed ecco i migliori consigli per farlo. Il primo è quello di sfruttare il nuovo Decreto energia approvato dal Consiglio dei Ministri che, almeno in parte, limiterà i maxi-aumenti in bolletta. Gli altri consigli sono di facile applicazione e senza esagerati impegni, sia fisici che economici.

Partiamo dal riscaldamento

Sia condominiale che autonomo il riscaldamento è la principale causa del consumo di gas. Importante è quindi tenere sotto controllo la temperatura dell’abitazione. L’ideale sarebbe circa 19 gradi durante il giorno e un grado in meno durante la notte. Ogni grado di differenza in più comporta un aumento del consumo di circa il 6%.

Per far sì che i gradi rimangano costanti è importante avere degli infissi adeguati e di qualità, da tenere chiusi la notte quando la temperatura varia anche di parecchio. Far uscire tutta l’aria dai termosifoni è un ottimo consiglio così da non pregiudicarne la funzionalità, come il tenerli liberi da eventuali ingombri come abiti, tendaggi ecc.

Per evitare il proliferare delle muffe si consiglia di arieggiare casa almeno una volta al giorno, quando i riscaldamenti sono spenti. Questo agevolerà un ricambio ottimale dell’aria, fondamentale per la nostra salute.

Anche se pensiamo che il nostro comportamento sia giusto, purtroppo la maggior parte degli sprechi energetici è quasi invisibile ai nostri occhi. Quando pensiamo, ad esempio, di aver spento un elettrodomestico, questo continuerà a consumare energia. Meglio se stacchiamo direttamente la presa dal muro ogni volta che smettiamo di utilizzarli.

Se è arrivato il momento di cambiare un elettrodomestico pensiamo sempre al detto: “più spendi, meno spendi”. Magari meglio investire in una lavatrice di un centinaio di euro in più ma di classe energetica A piuttosto che risparmiare ma avere un’efficienza minore. Le classi energetiche alte ci faranno risparmiare anche del 30% sui consumi. Stessa cosa vale per le lampadine, cambiare le alogene con quelle a led diminuirà notevolmente il consumo.

Azionare lavastoviglie, lavatrice o asciugatrice durante la fascia oraria migliore, in base al contratto di energia stipulato, è un altro modo per veder tagliati i costi in bolletta. Inoltre, sarebbe opportuno evitare di tenere aperto per troppo tempo congelatore o frigorifero e il forno si potrebbe spegnere poco prima di ultimare la cottura. La temperatura rimarrà ancora costante per qualche minuto dopo averlo spento permettendo di ultimare la cottura risparmiando.

Seguire tutti questi piccoli accorgimenti ci aiuterà a “soffrire” meno l’inevitabile rialzo delle bollette.