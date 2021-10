Soprattutto ora, che le bollette si sono alzate e il valore del gas è arrivato alle stelle, c’è l’imminente necessità fra le famiglie di trovare soluzioni per abbattere i costi. Ecco perché in questo articolo saranno finalmente svelati i rimedi per difendersi dal freddo in casa senza spendere un occhio della testa sulla bolletta.

Aumenti (in)sostenibili?

Ormai è ufficiale, dal 1° ottobre tutti vedremo un aumento sulle nostre bollette di luce e gas. Anche se il Governo è riuscito a intervenire, diminuendo la percentuale di rincaro, non l’abbiamo del tutto scampata.

Nonostante lo Stato abbia messo a disposizione un “bonus sociale” per quelle famiglie in difficoltà, probabilmente, molte avranno lo stesso dei disagi. È proprio per questo motivo che dobbiamo cominciare a guardare oltre trovando soluzioni economiche senza toglierci il lusso di una casa calda nei periodi invernali.

Andremo, quindi, ad illustrare possibili soluzioni che ci aiuteranno ad affrontare al meglio l’inverno che, ormai, è alle porte.

Finalmente svelati i rimedi per difendersi dal freddo in casa senza spendere un occhio della testa sulla bolletta

Di seguito una mini-guida e qualche “rimedio della nonna” per riscaldarsi in casa risparmiando.

Come prima cosa, se siamo muniti di riscaldamento autonomo, sarebbe opportuno impostare una temperatura costante di casa sui 19/20 gradi. Consideriamo sempre che ogni grado in meno il risparmio varia dal 5% al 10%. Così facendo, il riscaldamento non si dovrà sforzare troppo per attivarsi e raggiungere in tempi lunghi la temperatura richiesta.

Avere degli infissi adeguati che non disperdono il calore è un’altra accortezza che dobbiamo avere. Investire, anche con i bonus che ci mette a disposizione lo Stato, su migliorie per aumentare la classe energetica di casa, è sempre un bene. In breve tempo, raccoglieremo i frutti di un investimento intelligente.

Un trucchetto e rimedio della nonna è quello di posizionare un foglio di alluminio dietro al termosifone a contatto con il muro. Questo eviterà al calore di disperdersi nelle pareti, “rimbalzerà” sulla stagnola e si diffonderà per casa.

Ricordiamoci di spurgare sempre i nostri termosifoni, anche quest’accortezza servirà a non sovraccaricarli troppo e gli donerà un’efficienza migliore.

Ed ecco altri due consigli pazzeschi e all’avanguardia

Per fortuna il Mondo si evolve ed è possibile trovare soluzioni economiche e di design per riscaldare casa davvero sorprendenti. Esistono in commercio le stufe a bioetanolo (biocamini) e i quadri riscaldanti. I secondi, ancora poco conosciuti, emettono raggi infrarossi che non vanno a scaldare l’aria, bensì incidono sugli oggetti (e le persone) circostanti riscaldandoli. Gli oggetti “colpiti” diffonderanno e manterranno il calore per tutta casa.

Una bella innovazione vero?