La notte di Halloween è alle porte e ci sono mille preparativi da sistemare per rendere questa serata speciale, soprattutto per i bambini. Anche se la festa prende spunto da una tradizione americana, o meglio irlandesi, ormai molti italiani amano travestirsi e creare quella tipica ambientazione “horror”. Oltre a vestirsi a tema, addobbare casa con finte ragnatele e scheletri, preparare golose torte autunnali, l’oggetto che non può mancare è la zucca intagliata.

Questa simpatica usanza deriva dalla leggenda di Jack O’Lantern, che, con abile astuzia, fece trasformare il diavolo in moneta, conservandolo nel suo borsello. Il diavolo, in cambio della libertà, gli assicurò che non l’avrebbe cercato per 10 anni e così fece.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Con un altro tranello Jack evitò la dannazione eterna, ma quando morì, né l’inferno né il paradiso lo accettarono. Così vagò tormentato per l’eternità in cerca di un rifugio, con una lanterna creata con una rapa, donata dallo stesso re degli inferi, per illuminare la via. Quindi, posizionare una lanterna o zucca all’esterno della propria casa, segnalava che quella non era la dimora di Jack.

Ecco i semplici trucchi per fare una bellissima zucca di halloween originale in poco tempo

Oggi realizzare una zucca, soprattutto nel Bel Paese, significa trascorrere qualche momento di spensieratezza, spesso per rendere felici i più piccoli. Per accontentarli, basterà acquistare qualche giorno prima anche una piccola zucca, per decorarla con poche e facili mosse. Scegliamo la forma che più preferiamo per cominciare a impostare il lavoro e fare più in fretta possibile. Se abbiamo intenzione di svuotarla, dovremo avere un mestolo o dei grandi cucchiai.

Per ricavare i dettagli del viso, invece, dovremo avere un coltello affilato e un cacciavite per forare la buccia della zucca. Teniamo gli strumenti lontano dai più piccoli e mettiamo fogli di giornali e cartoni per non sporcare troppo. Prima cosa da fare sarà incidere con il coltello una specie di “cappello” sulla zucca, per poter svuotare lì interno, recuperando la polpa.

Il “volto”

Se siamo bravi disegnatori, realizziamo bocca, naso e occhi stilizzati, a parte su un foglio, ma se vogliamo velocizzare i tempi, basterà scegliere online qualche volto originale e stamparlo. Ritagliamo gli elementi e con un pennarello ricalchiamoli sulla superfice della zucca.

Con il coltello, e un po’ di pazienza, seguiamo le linee del pennarello incidendo poco alla volta, fino a perforare le parti desiderate. Alla fine potremo inserire la candela all’interno. Per dare più personalità, potremo aggiungere dettagli, come ragnetti o pipistrelli disegnati su carta e poi incollati. Oppure potremo dipingere semplicemente l’esterno della zucca, anche con colori fluo, evitando di intagliare e creando un volto spaventoso.

Dunque, ecco i semplici trucchi per fare una bellissima zucca di halloween originale in poco tempo, scatenando l’immaginazione e divertendoci insieme a tutta la famiglia.