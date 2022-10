Indossare gli stivali dopo i 60 anni, i modelli di tendenza evitando la fascite

Sono terminati i tempi in cui dopo i 60 anni, le scarpe invernali erano unicamente i mocassini accollati magari anche con la chiusura in velcro. Ebbene oggi anche le over 60 possono permettersi tacchi, décolleté e persino gli stivali. Certo occorre scegliere il modello giusto sia per quanto riguarda il look sia per quanto concerne piccoli problemini legati anche all’età. Non per questo però si deve rinunciare a calzare uno splendido paio di stivali.

Indossare gli stivali dopo i 60 anni, i modelli che sono di tendenza ed evitano la fascite

Fra i modelli da evitare troviamo gli stivali lunghi con gambale sino a sotto il ginocchio o addirittura che coprono quest’ultimo. Sono stivali che sono difficilmente portabili senza il rischio di diventare volgari a prescindere dall’età. Se indossati da signore over 60, la caduta di stile è in agguato anche se abbinati ad un pantalone skinny in colore scuro. Meglio decisamente optare per una media misura del gambale che non deve essere troppo attillato.

I migliori stivali autunno 2022

Decisamente d’ispirazione anni ’70 con punta arrotondata e tacco medio: sono gli stivali di tendenza per questa mezza stagione. La lunghezza ideale gambale è circa dieci centimetri sotto al ginocchio. La larghezza del gambale è, invece, discreta per poter essere infilati agevolmente anche da chi soffre di mal di schiena. Per quanto riguarda il colore meglio optare per il nero, in pelle o scamosciato oppure per la tinta cammello. Quest’ultima gradazione, oltre ad essere da sempre protagonista con il più classico dei cappotti, sarà anche uno dei colori che quest’autunno vedremo praticamente ovunque.

Come abbinare gli stivali over 60

Gli stivali anni’70, come anticipato, soprattutto se in pelle sono perfetti abbinati ad una gonna longuette a ruota o a tubino. Non c’è alcun problema se l’orlo della gonna ricopre per una frazione minima il gambale dello stivale. Per un look con i pantaloni, scegliamo un cardigan oversize in lana e dei pantaloni leggins in colore scuro.

Quali modelli evitare per le over 60

Come abbiamo visto, i modelli parigini sopra al ginocchio sarebbero decisamente fuori luogo così come i camperos e texani. Altri stivali non proprio adeguati sono quelli stringati o verniciati. Infine evitiamo i tacchi troppo alti e a stiletto per tenere lontani i problemi di fascite plantare.

Cos’è la fascite plantare e come evitarla

La fascite plantare è un’infiammazione della fascia plantare e si caratterizza con dolori acuti nella parte del piede che va dal tallone fino all’attaccata delle dita. Questo tipo di dolori potrebbe denotare anche una fasciosi plantare. Quest’ultima non sarebbe una patologia infiammatoria ma avrebbe origini degerative. In entrambe i casi le donne dopo la menopausa sarebbero più esposte a tali problemi. Il medico da contattare in caso di fascite o fasciosi sarà l’ortopedico. I tacchi alti e a stiletto oltre ad una suola non sufficientemente ammortizzata o troppo sottile, sono fra le causa del problema.

Ecco come indossare gli stivali dopo i 60 anni, con stile e un pizzico di audacia.

Lettura consigliata

Ringiovanire grazie al taglio di capelli corto effetto lifting per le over 50