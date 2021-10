L’autunno continua a regalarci magici viaggi emozionali, catapultandoci tra profumi eccezionali e sapori buoni di prodotti tipici del periodo.

Dai funghi alla zucca, passando per le castagne, le tavole si arricchiscono di alimenti nutrienti e golosi. Cibi che fanno venire l’acquolina in bocca non solo agli adulti, ma anche i bambini.

La verità è che la pandemia che ha colpito il Mondo intero ha rovinato molte cose e cambiato tante abitudini, negli ultimi due anni. Non è facile tornare alla “normalità” di un tempo, tuttavia basta anche una sola fugace ventata di castagne calde e arrostite a farci tornare il buonumore.

Un grande classico

Le caldarroste sono un grande classico della tradizione italiana e non solo.

Impossibile non farsi ammaliare dal famoso “carrettino” dei venditori ambulanti.

Si riconosce subito! Il profumo accogliente e inebriante delle castagne colpisce dritto al cuore, anche a distanza di diversi metri. Posizionati sulle strade principali di qualche città e armati di fuoco e padella, gli ambulanti diventano il simbolo di un caloroso abbraccio, in una fresca serata autunnale.

Descrivere la sensazione che suscitano è difficile, quel che è certo è che quegli angoli di strada sanno d’autunno, indiscutibilmente!

Consigli per deliziare gli ospiti

Le caldarroste sono ideali da sgranocchiare come snack, oppure anche da servire a fine pasto.

In autunno, la cucina pullula di ingredienti favolosi. Dunque, preparare un bel pranzetto per amici e parenti non è difficile. Ad esempio, questa torta salata senza sfoglia è la più buona del momento e si prepara in appena 20 minuti.

Chi ama la parmigiana non può perdersi questa ricetta cremosa dai sapori autunnali.

Per chi, invece, vuole servire un piatto semplice e caldo come una zuppa o una vellutata, ecco l’ingrediente che le renderà subito più buone.

Per caldarroste in padella morbidissime in 5 minuti dobbiamo dare retta alla nonna e fare così

Preparare le caldarroste più buone di sempre è semplice con questi semplici consigli pratici della nonna.

Le castagne risulteranno subito più morbide all’interno, mentre saranno più croccanti all’esterno. Dunque, per caldarroste in padella morbidissime in 5 minuti dobbiamo dare retta alla nonna e fare così.

Innanzitutto, non tutti sanno che quando acquistiamo le castagne fresche, è consigliato di farle asciugare in forno a 30° per qualche minuto. Questo passaggio permetterà di eliminare l’umidità presente nelle castagne e di facilitare il distacco della buccia.

La padella ideale è per cuocere le caldarroste è quella con i buchi. Uno strumento che permette il passaggio diretto del calore e creare l’effetto arrostito.

Chi non possiede questa particolare padella, può optare per una padella normale, oppure per una pentola di coccio.

Intaccare la buccia delle castagne con un taglietto è fondamentale per farle cuocere senza il pericolo di farle esplodere, durante la cottura. Per evitare questo problema, la nonna suggerisce di tagliare completamente la calotta superiore delle castagne.

Un segreto per una buona cottura delle caldarroste è quello di mescolarle di continuo. La fiamma deve essere sempre moderata.

Un trucchetto per evitare fumo in casa e far mantenere morbido il cuore delle castagne è quello di posizionare la carta di un sacchetto del pane, bagnata e strizzata, sulle castagne in cottura. In questo modo non si seccheranno troppo all’interno.

Infine, una volta cotte, avvolgere le castagne in un panno di cotone inumidito, per qualche minuto. Questo passaggio aiuterà a sbucciarle con più rapidità.