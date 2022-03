Con le mascherine il vero problema di chi indossa gli occhiali è capire un modo per evitare che questi si appannino. Con tantissimi e a volte anche strani metodi, a una soluzione ci si è arrivati. C’è infatti chi mette gli occhiali sopra la mascherina, oppure chi usa delle schiume speciali anti appanno. Anche se comunque questo effetto dura per poco tempo, perché poi si appannano di nuovo. In ogni modo, con gli occhiali appannati può capitare che ci dimentichiamo di pulirli, perché avere l’occhiale sporco è sicuramente l’ultimo dei problemi.

Se abbiamo gli occhiali sporchi, per pulirli ci sono tantissime soluzioni. Quando li compriamo in dotazione ci viene data, infatti, una pezza che possiamo usare per pulire le lenti. Possiamo utilizzare acqua e sapone per i piatti, oppure possiamo comprare uno spray apposito. Importante è, però, evitare di usare la maglietta, uno straccio o della carta per asciugare le lenti, perché potrebbero rigarsi. Usiamo solo la pezza che ci viene fornita il giorno dell’acquisto.

Ma ovviamente, oltre a tutti questi metodi, ce ne sono anche altri. E oggi vogliamo approfondirne uno in particolare molto interessante, che farà splendere gli occhiali in poco tempo.

Altro che sapone per piatti o pezzette, ecco come avere facilmente gli occhiali puliti e splendenti

In commercio esiste un prodotto veramente magico, che ci farà risparmiare tanto tempo nella pulizia degli occhiali. Questa è una piccola spazzola realizzata con il manico in plastica e due testine morbide in microfibra. Solitamente in commercio si vendono a pacchi di 5, in questo modo ne possiamo tenere una in borsa, una a casa, una nel borsone della palestra e una anche nel cassetto dell’ufficio. Così, ovunque saremo, avremo gli occhiali sempre puliti.

Ma come funzionano?

Inutile dire che funzionano in modo molto semplice e intuitivo. Questa spazzola è, infatti, fatta a forma di V e sulla parte finale troviamo due dischetti in microfibra. Sulle lenti spruzziamo un liquido detergente e poi basterà mettere una lente tra questi due dischetti e spostarli avanti e indietro per ottenere la pulizia. Prima facciamo una lente e poi passiamo alla seconda. Ed ecco che ora le nostre lenti degli occhiali saranno pulitissime. E allora, altro che sapone per piatti o pezzette, ecco cosa usare per pulire al meglio gli occhiali.

