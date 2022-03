Il look di ogni donna si basa su equilibri ben studiati e pianificati davanti allo specchio. Ogni parte del look partecipa alla visione generale e dunque risulta altrettanto importante. Quindi, alla scelta dell’abbigliamento dovrà seguire la giusta combinazione di accessori.

Una scelta che avverrà sempre tenendo un occhio puntato sulla moda contemporanea. Ad esempio, si potrà optare a tal proposito per una borsa pratica e capiente tanto in voga. Allo stesso tempo passeremo in rassegna, ovviamente, anche le scarpe da abbinarvi. Però, più di scarpe e borse, a illuminare i nostri look sono indubbiamente i gioielli.

Non solo orecchini e collane

I gioielli hanno un ruolo speciale nella vita di ogni donna. Innegabile che quasi ogni esponente di sesso femminile li ami a dismisura. In effetti danno ai nostri look un tocco in più e rendono più particolareggiati anche quelli più sobri.

Quella dei gioielli è un’importanza immutata nel tempo, a partire già dai tempi più lontani. A variare sono però le mode e i gusti. L’arrivo della primavera ci fa scoprire maggiormente e porta con sé tanti nuovi modelli di tendenza.

Tornano di moda, ad esempio, alcuni girocolli che portavamo negli anni ’90. Naturalmente, accanto alle collane non mancheranno gli orecchini, tra cui quelli intramontabili a cerchio, e i bracciali, soprattutto con charm. Un ruolo di spicco l’avranno però gli anelli che tornano da veri protagonisti.

Più di scarpe e borse a illuminare gli outfit a 20 come a 60 anni saranno questi sofisticati gioielli di tendenza

Risaltano sulle passerelle e sulle riviste di moda degli anelli particolari che non stentano a farsi notare. Abbandonano forme dimesse e inosservate per caricarsi di lavorazioni elaborate e voluminose. Gli anelli della primavera sono in formato XL e appariscenti.

A dominare saranno soprattutto quelli in tonalità oro, argento e ottone. Si avranno modelli dotati di una doppia fascia arricchita da intarsi e squadrature finemente realizzate. Potranno terminare in punte bombate o piane, ma pur sempre con corpi massicci. Altri invece avranno una struttura di base più sottile e liscia che cede tutto il protagonismo alle decorazioni apposte.

Enormi pietre colorate e luminose si ergeranno su queste forme, talvolta circondandosi anche di contorni dalle forme eccentriche e originali. Ovviamente non mancheranno i brillantini né tonalità smaltate. Saranno queste le linee sulle quali giocheranno gli anelli, anche mescolandosi tra loro. Anelli, dunque, in grado di renderci vere dive perché infonderanno ai nostri outfit uno stile ricercato in bilico tra modelli classici e innovativi. Queste caratteristiche fanno sì che siano gioielli che si adattano perfettamente sia alle donne più giovani che a quelle più mature.

