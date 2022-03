Su quasi tutte le parti che entrano a contatto con l’acqua troviamo il calcare. E questo lo troviamo anche nelle zone più impensabili oppure difficili da raggiungere. Ad esempio nei tubi della lavatrice si può creare il calcare e per rimuoverlo è opportuno usare i prodotti liquidi oppure le pasticche. Ma si trova anche nella lavastoviglie, per questo ci sono prodotti ad hoc da usare in questo elettrodomestico. Ma la grande quantità di calcare si trova ovviamente sui rubinetti e sul soffione della doccia.

I rubinetti, soprattutto quelli nuovi, presentano due parti distinte. Una che non si può togliere, l’altra invece si può svitare. E, andando a svitare la parte ultima del rubinetto, sarà più facile pulirlo. Infatti, un metodo che spesso usiamo è quello di lasciarlo in ammollo con l’aceto dentro una ciotola o un bicchiere. Ovviamente, dopo aver aspettato un bel po’ di tempo, sarà necessario grattare via il calcare ormai indebolito. Ma quando si tratta di pulire piccoli fori come possiamo fare?

Il soffione della doccia

Solitamente per pulire il soffione della doccia è necessario smontarlo. A casa possiamo averne di due tipi: quello vecchio oppure quelli nuovi. I soffioni nuovi, in realtà, sono costruiti con degli ugelli anticalcare in gomma o in silicone. Se non si ha molto tempo a disposizione per pulire il soffione della doccia, questi sono sicuramente i migliori perché facilitano la pulizia. Ma anche in questa tipologia di soffione esistono due varianti. C’è quella infatti che permette la rimozione degli ugelli e la possibilità di sostituirli. E poi ci sono invece quei soffioni che non hanno questa possibilità. E quindi vanno puliti.

Per il soffione della doccia pieno di calcare ecco un semplice modo per pulirlo senza fatica o stress

Per pulire il nostro soffione anticalcare dobbiamo smontarlo. Non è per forza necessario, ma sicuramente la pulizia è più facile. Ora passiamo un vecchio spazzolino sul soffione e cerchiamo di grattare via più sporco possibile. Possiamo anche farci aiutare da qualche prodotto oppure dall’aceto o dal limone. Grattiamo per bene via il tutto e rimontiamo il soffione. Ora proviamo ad aprire l’acqua che già dovrebbe scendere meglio rispetto a prima. Potrebbero, però, esserci dei fori ancora chiusi e questo lo vediamo dal getto dell’acqua. Infatti, dove non c’è nessun getto possiamo grattare via delicatamente il calcare con un ago. E allora per il soffione della doccia pieno di calcare basta uno spazzolino e un ago.

