L’Italia è bella dal Nord al Sud e ogni piccola o grande città ha delle caratteristiche che la rendono unica e speciale. Abbiamo le metropoli, come la nostra meravigliosa Capitale, e abbiamo i centri più piccoli e a misura d’uomo.

Con la globalizzazione e la necessità di spostarsi durante gli studi, noi italiani siamo ormai abituati a fare avanti e indietro da un posto all’altro. E così, molti si trasferiscono in varie città, in base alle esigenze accademiche e soprattutto professionali. Tuttavia, dopo aver girato diversi posti, si tirano le somme e si fa una stima dei pro e contro di ogni spostamento. E perché no, magari si prova anche a tornare (o a restare) dove si è stati bene.

La scelta del luogo in cui vivere dipende certamente dai gusti personali e dalle propensioni di ciascuno di noi. D’altra parte, esistono degli elementi obiettivi che vanno oltre le preferenze individuali. Questi elementi riguardano il costo della vita, di affitti e vendite, il clima, i trasporti e tanto altro.

In tal senso, siamo soliti pensare che più una città sia grande e famosa e meglio si viva. Ma siamo sicuri che sia proprio così? Vediamo cosa ne pensano gli esperti.

Altro che Roma, Firenze e Milano, sarebbe questa la città più attrattiva d’Italia secondo gli esperti

Il quotidiano Il Sole 24 Ore ha recentemente stilato una classifica sulle città più attrattive dello Stivale.

Diversamente da come in tanti potrebbero immaginare, al primo posto non troviamo le grandi città o quelle più note. La città che attira di più i nostri connazionali sarebbe Trieste. L’analisi degli esperti si basa sulle cancellazioni all’anagrafe registrate nel 2021. Il risultato dimostra che proprio Trieste rappresenta la città che ha visto più trasferimenti da altre parti d’Italia nell’anno considerato.

Capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, ne avevamo già parlato a proposito della qualità della vita. Anche in quel caso, è stato Il Sole 24 Ore a conferirle il riconoscimento di città con la migliore qualità della vita del 2021. Non sarà un caso che tantissimi italiani abbiano deciso di stabilirvisi, in via temporanea o definitiva.

Le ottime possibilità di lavoro, la qualità dei servizi e, indubbiamente, la bellezza della città hanno garantito all’affascinante Trieste quest’ulteriore riconoscimento.

Se non intendiamo trasferirci, possiamo quantomeno scoprirla in vacanza questa estate, dato che proprio il mare rappresenta uno dei suoi punti di forza.

Dunque altro che Roma, Firenze e Milano, è Trieste la città da non perdere.

