Milano è il centro finanziario di tutto lo stivale. Lo sanno bene coloro che ogni anno lasciano la propria terra per trasferirsi in quella che potremmo definire la capitale italiana del lavoro. Capoluogo della Lombardia, Milano non è solo lavoro e soldi, ma anche tanto altro. È cultura, storia, moda e divertimento. A Milano tutto sembra succedere in anticipo rispetto ad altri posti, locali e negozi passano prima da qui e solo dopo si diffondono altrove.

Alla luce di queste considerazioni, non potremmo che pensare al bel capoluogo lombardo come città con la più alta qualità della vita in Italia. E se invece dicessimo che non è così? Infatti, il nostro amato centro finanziario, noto anche per le passerelle, negli ultimi anni ha lasciato il posto ad un’altra città. Scopriamo subito qual è.

Ecco qual è la città italiana in cui si vive meglio secondo gli esperti

Il Sole 24 Ore pubblica ogni anno diverse classifiche delle città italiane, come quella sulle più sicure in cui vivere di cui avevamo parlato in precedenza. Oggi, invece, ci occuperemo di un’altra classifica relativa alla qualità della vita da Nord a Sud. I risultati del 2021 ci hanno lasciato di stucco, perché non ci aspettavamo di trovare al primo posto la bella Trieste. Eletta anche tra le migliori in Europa per camminare all’aria aperta, Trieste vanta una storia ed una tradizione degne di nota.

I parametri utilizzati dal Sole 24 Ore sono la ricchezza, il lavoro, la sicurezza, la società, i servizi, la cultura ed il tempo libero.

Analizziamoli velocemente.

Lavoro e sanità

Ecco qual è la città italiana in cui si vive meglio secondo gli esperti, in base ad una serie di fattori.

Ricchezza e lavoro vanno certamente di pari passo, per cui senza l’una difficilmente potrà esserci l’altra. Trieste, sede centrale dei due colossi Fincantieri e Generali, riesce a garantire ogni anno numerosi posti di lavoro.

La sicurezza si riferisce al tasso di criminalità ed al conseguente impegno di forze dell’ordine sul territorio. È importante sentirsi sicuri nella propria città, specialmente per le categorie più fragili come gli anziani.

Per quanto riguarda la voce “società”, si intende la natalità, il numero di anni di studio, di medici ogni 10mila abitanti ed altre affini. A proposito di medicina, risulta che l’assistenza sanitaria triestina sia una vera eccellenza in Italia, il che rende la città ancora più vivibile.

Servizi, ambiente e tempo libero

Servizi e ambiente camminano insieme e se il trasporto pubblico funziona, anche l’ambiente non potrà che giovarne. Anche la presenza di numerosi parchi fa del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia un’oasi felice.

Andiamo all’ultimo parametro, cultura e tempo libero. Qui c’è poco da spiegare e i nostri Lettori, probabilmente, sanno già di cosa si tratta. Tra teatri, eventi, spettacoli, un buon aperitivo e una deliziosa cena, Trieste non ci fa mancare proprio nulla.

Approfondimento

La città italiana dai tratti un po’ viennesi e un po’ meridionali che incanterà i turisti con i suoi tramonti sul mare.