Non se ne può proprio più di vedere le mura della nostra casa macchiate, e che emanano cattivi odori. La muffa, infatti, è molto pericolosa per la salute e ci ha avvisati anche il Ministero della Salute. Quando si presenta questo problema, perché rappresenta realmente un problema da non sottovalutare, adoperiamoci per la sua completa eliminazione. Per esempio, altro che bicarbonato ma per eliminarla insieme al calcare in pochi minuti proviamo questi trucchetti a costo zero.

Fortunatamente è una scocciatura con la quale si può “combattere” sia con i rimedi naturali che con i prodotti appositi antimuffa. Eppure un ulteriore e grande aiuto può esserci fornito dalle nostre amatissime piante. Esistono, infatti, delle piante adatte per purificare l’ambiente e insieme a queste, ce ne sono alcune da posizionare in bagno o nelle parti della casa maggiormente colpite dalla muffa.

Una bella notizia, dunque, perché in questo caso sarà possibile coniugare un’esplosione di verde in casa e l’utilità di un problema che affligge tutti. Altro che prodotti antimuffa, ecco come respirare aria pulita grazie a queste piante cattura muffa e umidità.

Le nostre amiche della salute

È vero che i prodotti antimuffa funzionano e contribuiscono a prevenire la sua formazione, però si tratta sempre di prodotti chimici. Ecco perché avere piante dentro le stanze di casa è una marcia in più. Quelle che hanno il compito di catturare l’umidità e la muffa sono diverse.

Iniziamo dalla prima pianta: la felce. Pianta sia da esterno che da interno, è un’esplosione di verde intenso ed è perfetta sia per una casa piccola che per una più ampia. Non necessita di particolari cure e può essere posizionata in luogo fresco e umido poiché resistente.

La seconda pianta è la sansevieria, la pianta d’arredamento di casa per eccellenza. Questa pianta è perfetta per acchiappare l’umidità poiché sopporta gli ambienti umidi e necessita anch’essa di pochissime attenzioni. La terza è l’azalea, la quale non sopporta gli ambienti secchi, per cui è sempre meglio tenerla all’interno della casa. Così potrà aiutarci con l’umidità che sopporta e noi aiuteremo lei. La quarta pianta è il filodendro, che assorbe l’umidità più delle altre e sarebbe ottimale da esporre in bagno.

Altro che prodotti antimuffa, ecco come respirare aria pulita grazie a queste piante cattura muffa e umidità

In conclusione queste piante non solo sono stupende e danno alla casa un tocco regale e colorato, ma purificano gli ambienti, assorbono l’umidità e la muffa e non necessitano di tante attenzioni. Per cui se siamo sempre di corsa e molto impegnati, possiamo stare tranquilli da questo punto di vista.

Se comunque la situazione della muffa in casa è molto grave, allora consigliamo di rivolgersi ad un esperto che darà la soluzione migliore e sicuramente qualche prodotto antimuffa.

