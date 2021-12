C’è chi va dal parrucchiere per dare un “taglio” al passato e chi preferisce fare la tinta a casa. A tal proposito, ecco un metodo impensabile ma infallibile per eliminare i residui di tinta fatta in casa. In un modo o nell’altro poco importa, perché saremo bellissime in egual modo.

Prendersi cura dei propri capelli è essenziale, poiché non solo rappresentano un biglietto da visita come le unghie, ma perché riflettono il nostro essere e la nostra personalità. Da sempre è stato raccontato che chi porta i capelli corti abbia un carattere forte e deciso. Per certi versi, è proprio così e dipende dal taglio è anche sinonimo di coraggio.

Ma non è detto che chi ami i capelli lunghi sia più fragile. Infatti, ci vuole altrettanto coraggio ad avere capelli lunghi super setosi e stupendi. Per renderli tali, non solo ci vuole una pazienza incredibile ma anche il tempo necessario che a volte manca.

Pensiamo che andare dal parrucchiere sia una cosa necessaria per essere splendenti durante gli eventi o perché da sole non ce la faremmo. Ma cos’è questa mancanza di fiducia? Noi possiamo tutto e proprio per questo altro che parrucchiere, sono queste le acconciature fai da te che stanno spopolando adatte anche alle over 50.

Facilità e velocità a qualsiasi età

Le festività natalizie sono alle porte e se vogliamo sfoggiare una chioma fantastica sia a 20 che a 50 anni, queste fanno proprio al caso nostro. Non bisogna andare dal nostro hairstylist di fiducia, basta solo volontà, pazienza e divertimento.

Vediamo le acconciature per capelli lisci, in cui per prima cosa bisogna passare la piastra.

Dopo aver reso completamente lisci i capelli con l’aiuto della piastra e vogliamo un’acconciatura chic e ordinata, dividiamo le lunghezza in due parti. Prendiamo quelle più vicino al viso, sia la destra che la sinistra, dietro l’orecchio e avviciniamole al mento come se volessimo abbracciarlo. Attacchiamo con un piccolo elastico e portiamo dietro la nuca. Facciamo girare su sé stessa quante volte vogliamo come per creare un torciglione e puntiamo con una forcina facendo in modo che risulti invisibile.

Facciamo una mezza coda alta prendendo metà capelli da dietro l’orecchio e lasciando l’altra metà di capelli lisci liberi. Con le dita facciamo un foro nel mezzo della coda sollevando un po’ e facciamo passare la coda all’interno senza stringere. Portiamo in avanti e attacchiamo con un fermaglio per bloccarla. Prendiamo la seconda porzione di capelli e facciamo passare all’interno del foro creato della prima coda. Adesso possiamo stringere e voilà creata questa meravigliosa acconciatura voluminosa e chic.

Altro che parrucchiere, sono queste le acconciature fai da te che stanno spopolando adatte anche alle over 50

Adesso vediamo l’acconciatura per capelli mossi, usando l’arricciacapelli o la piastra adatta a fare i boccoli.

Facciamo una mezza coda alta prendendo metà capelli da dietro l’orecchio e portiamo in avanti. Dividiamo in due la restante parte di capelli e portiamo in alto unendoli alla coda creandone una seconda.

