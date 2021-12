Dopo i pranzi e i cenoni natalizi moltissimi di noi si sono trovati con qualche chilo in più, un viso stanco e occhi spenti. Ciò è dovuto allo stress che questo periodo, per quanto lieto, si porta dietro. Tra la foga dei regali e lo stress di preparare da mangiare, il Natale anche la stanchezza è da non sottovalutare. In molti poi magari hanno fatto tardi ed hanno esagerato con cibo e bevande e ora si trovano a pagarne le conseguenze.

Come ben sappiamo, quando si è stanchi la prima parte del corpo ad esprimerlo sono gli occhi. Rossore, borse e occhiaie potrebbero comparire e segnalarci che è arrivato il momento di intervenire. Oggi, perciò, vedremo in che modo occhi stanchi e occhiaie saranno un brutto ricordo se seguiremo questo piccolo trucco di bellezza delle star.

Unire tecniche diverse per risultati migliori

Nel mondo dell’estetica si parla sempre di più di microcircolo sanguigno, ovvero l’irrorazione dei vasi sanguigni più superficiali vicino all’epidermide. Stimolare questa particolare circolazione sanguigna è sempre un’ottima idea, perché contribuisce a tonificare e a ravvivare l’aspetto della pelle.

Ultimamente si sono affermate due tecniche formidabili per trattare la pelle del viso riattivando il microcircolo. La prima è quella del rullo di giada o Gua Sha, da passare sul viso con movimenti vigorosi. Questo metodo orientale secondo molti darebbe risultati visibili, una pelle più luminosa e priva di imperfezioni. La pressione della pietra dura andrebbe a riattivare i vasi sanguigni con un effetto ringiovanente.

Un’altra tecnica è quella delle basse temperature per tonificare la pelle e mascherare le rughe. Ghiaccio, trattamenti termici e altro ancora sono i modi con cui si sottopone la pelle al freddo per ottenere risultati.

Se vogliamo ottenere risultati visibili senza però spendere soldi per trattamenti complessi e costosi non ci resta che conservare in frigo il siero contorno occhi e la crema viso specifica. Quando li dovremo usare saranno freddissimi e svolgeranno un’azione tonificante e rinvigorente per la pelle.

Possiamo picchiettare il contorno occhi nella zona di borse e occhiaie, lasciando riposare uno strato spesso per una mezz’ora. Dopo possiamo spalmare la crema viso, eventualmente utilizzando una gua sha.

Unendo questi due metodi così alla moda riusciremo a mascherare gli occhi stanchi e le occhiaie e a ritrovare la luminosità di sempre.

