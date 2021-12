Il Ministro della P.A., Renato Brunetta, da tempo aveva anticipato l’assunzione di esperti e professionisti per l’attuazione del PNRR. Si tratta del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza che impiega le risorse comunitarie per gli investimenti e la ripresa del Paese.

La macchina pubblica necessita di figure professionali in vari ambiti per dare attuazione ai piani d’investimento. Proprio ieri sono stati caricati sul portale inPA gli avvisi pubblici per il conferimento dei primi mille incarichi. In sostanza, sono pronti 1.000 contratti e 1.000 stipendi nella Pubblica Amministrazione per questi fortunati lavoratori da gennaio 2022. Vediamo chi può avanzare la propria candidatura.

I bandi caricati sul portale inPA

L’inserimento degli avvisi sul portale istituzionale segue la pubblicazione in Gazzetta del DPCM sul riparto dei 320,3 milioni di euro tra Regioni e Province autonome. A proposito di province, ricordiamo che anche queste altre 6 stanno ricercando attivamente del personale.

I bandi, come detto, sono stati appena caricati sul sito inPA, per cui basta accedere per candidarsi con le proprie credenziali. Si cercano architetti, ingegneri, fisici e chimici, geometri, geologi, esperti di legge, informatici, gestionali, agronomi e statistici.

Il 40% dei contratti sarà destinati al Meridione d’Italia e il restante 60% diviso tra Nord e Centro. Le sedi ultime di destinazione saranno principalmente gli Enti locali, ossia gli uffici regionali o delle amministrazioni provinciali e comunali.

Le mansioni che saranno affidate agli esperti

Le nuove risorse lavoreranno gomito a gomito con gli uffici territoriali della P.A.

Le mansioni svolte varieranno a seconda del profilo e delle competenze. Ad ogni modo i neo-assunti forniranno supporto nel recupero del lavoro arretrato e nella gestione delle pratiche e delle procedure complesse. Inoltre assisteranno gli Enti nella stesura e nella presentazione dei nuovi progetti e forniranno assistenza nella loro attuazione.

Il loro supporto durerà circa 3 anni, prorogabili per altri 2.

Ogni bando illustra i titoli e i requisiti necessari per avanzare la propria candidatura. In linea di massima sono richiesti esperienza nel proprio campo e iscrizione all’Albo o al Collegio o al proprio Ordine di riferimento.

Pronti 1.000 contratti e 1.000 stipendi nella Pubblica Amministrazione per questi fortunati lavoratori da gennaio 2022

Le candidature andranno inviate entro le ore 14.00 del prossimo 6 dicembre 2021. Poi, dopo questa data il portale istituzionale genererà gli elenchi delle candidature con i profili più coerenti con quelli ricercati. A quel punto inizierà il “matching”, ossia l’incontro tra l’Ente pubblico coinvolto nella ricerca dell’esperto e quest’ultimo.

Infine, entro il 31 dicembre le Regioni individueranno i professionisti a cui conferire l’incarico.

Considerato il numero di bandi presenti sul sito inPA e le specificità di ognuno di essi, invitiamo il Lettore a prendere visione integrale dell’avviso di proprio interesse.

Approfondimento

Questo concorso prevede solo la prova orale per lavorare a tempo indeterminato nell’affascinante mondo dello sport.