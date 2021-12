L’ultimo pasto della giornata è forse quello più complicato da preparare. Infatti quando torniamo stanchi dal lavoro, vorremmo solo mangiare qualcosa di buono e metterci subito sotto le coperte. Però quando dobbiamo metterci all’opera ai fornelli, la voglia vacilla e siamo oberati dalla tentazione di comprare qualcosa d’asporto o uscire a cena. Per evitare un inutile dispendio, oggi consigliamo un piatto molto semplice ma estremamente goloso. Infatti questo piatto cremosissimo ci farà venire l’acquolina in bocca rallegrando le fredde cene di dicembre. Vediamo insieme di che delizia si tratta.

Gli ingredienti necessari

500 grammi di gnocchi o di chicche di patate;

1 confezione grande di panna da cucina;

sale fino q.b;

pepe nero q.b;

parmigiano reggiano DOP grattugiato q.b;

300 grammi di salsiccia fresca, preferibilmente luganega;

vino rosso per sfumare q.b.

Per prima cosa basta mettere su una pentola di acqua, in cui andremo a bollire gli gnocchi freschi. Per velocità consigliamo di averli già pronti in casa. Però se si volesse provare a prepararli ecco un’idea sfiziosa: una semplice e deliziosa pasta fresca con la zucca, pronta in pochissimo tempo e con pochissimo sforzo. Mentre si attende il bollore, prendere la salsiccia e rimuovere delicatamente il suo budello con un affilato coltello da cucina. Poi spezzettarla con le mani all’interno di una padella già calda. Consigliamo di non mettere l’olio perché andrebbe ulteriormente ad appesantire la preparazione. Quando comincia a sudare, farla saltare per circa 5 minuti, rendendola così dorata da entrambi i lati. Poi aprire la confezione di panna al suo interno e rimestare per un paio di minuti. Buttare gli gnocchi e attendere che salgano a galla, e raccoglierli uno ad uno con una schiumarola.

Gettarli nel condimento e mescolare. Sfumare con dell’abbondante vino rosso fino a che la crema non avrà assunto un colore violaceo. Versare al suo interno una generosa quantità di formaggio e mantecare il tutto a fiamma bassa. Poi finire aggiustando di sale e pepe secondo il proprio gusto personale. Se invece si volesse optare per una ricetta simile, ma leggermente meno calorica, ecco un consiglio. È questo, infatti, il primo piatto di pasta facilissimo da fare e perfetto per sbalordire tutti quanti.

