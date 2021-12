Dopo aver raggiunto i massimi storici in area 15,4 euro, il titolo non è stato in grado di rompere in chiusura settimanale la forte resistenza in area 14,45 euro (II obiettivo di prezzo). Questa cosa ha provocato un ritracciamento tuttora in corso. C’è, però, un aspetto che induce all’ottimismo, i bassi volumi. Quindi, per B&C Speakers la discesa accompagnata da bassi volumi potrebbe preludere a una ripartenza al rialzo. Questo scenario rimarrà possibile fino a quando non si rompere al ribasso il forte supporto in area 12,50 euro (II obiettivo di prezzo). Nel caso di rottura, infatti, potremmo assistere a una forte accelerazione ribassista.

Al rialzo, invece, solo la rottura in chiusura di settimana di area 14,45 euro potrebbe permettere il raggiungimento della massima estensione al rialzo in area 16,4 euro (III obiettivo di prezzo).

Se si guarda ai fondamentali del titolo, poi, scopriamo che è molto sopravvalutato. Ad esempio, il rapporto prezzo/utili è circa il doppio rispetto alla media del settore di riferimento. Analoga conclusione si raggiunge se si considera il Price to Book ratio. Anche in questo caso, infatti, i livelli di B&C Speakers sono circa il doppio rispetto a quelli dei suoi competitors. Tuttavia, l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. La solidità finanziaria della società è confermata dall’indice di liquidità sia di breve e di lungo. Entrambi i valori, infatti, hanno un valore pari a circa 2.

Avvertenza

B&C Speakers ha una capitalizzazione di poco inferiore ai 150 milioni di euro. Da questo punto di vista, quindi, non ci sono particolari problemi. Se, però, si va a guardare agli scambi medi giornalieri, scopriamo che siamo su un controvalore di 50/60.000 euro. Conseguentemente, con piccole somme è possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni.

Per B&C Speakers la discesa accompagnata da bassi volumi potrebbe preludere a una ripartenza al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

B&C Speakers (MIL:BEC) ha chiuso la seduta del 21 dicembre a quota 13,40 euro in rialzo del 2,68% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

A Piazza Affari attenzione al rimbalzo del gatto morto, la Borsa si gioca tutto su questo livello