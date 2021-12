Già disponibile sul mercato, a prezzi accessibili e applicabile fra le mura di casa, permette facilmente l’utilizzo nei ritagli di tempo, tra lavoro e faccende domestiche. Ed è divertente, tanto da non avvertire quasi la fatica. E allora cosa volere di più? Altro che ginnastica noiosa e faticosa, ecco un metodo sbalorditivo ed economico per mantenersi in forma e proteggere il cuore divertendosi all’impazzata.

L’importanza dello sport

I benefici dell’esercizio fisico – anche sporadico – su corpo e mente sono assodati. Infatti è dimostrato che anche solo una o due sessioni di attività motoria a settimana incidono significativamente in termini di prevenzione, specie dal punto di vista cardiovascolare. Naturalmente è sempre il caso di fare controlli clinici prima di dedicarsi ad uno sport, anche se non agonistico, ed affidarsi alle valutazioni di un medico specialista nel campo.

In particolare l’uso della cyclette ha significativi risultati anche in termini estetici. Infatti è risaputo che si tratta di un metodo semplice ed infallibile per avere glutei e cosce perfettamente sodi. Inoltre, lo sviluppo di tecnologie sempre più affinate ha reso possibili soluzioni impensabili solo qualche anno fa. Per questo oggi sono disponibili attrezzi anche piuttosto sofisticati e non necessariamente a costi proibitivi.

L’avvento della tecnologia nello sport ha comportato cambiamenti di ogni genere. Monitoraggio delle prestazioni e dello stato di salute, indumenti e tessuti specifici che incidono sulla performance, sensori per studiare posizioni e tattiche di gioco. Ma probabilmente il fattore che ha stravolto proprio il concetto di sport è la realtà virtuale.

In questo modo usare una cyclette oggi può risultare un’esperienza nuova, dalle infinite possibilità. Siamo di fronte, infatti, ad una via di mezzo fra attrezzo di fitness e videogioco interattivo. Grazie a tablet, TV o visore 3D è così possibile raggiungere ogni angolo del Mondo oppure immergersi in realtà immaginarie che sfidano le leggi della fisica. Ad esempio c’è chi ha deciso di fare il giro della Gran Bretagna comodamente dal salotto di casa, oppure chi si dà appuntamento con gli amici per una competizione di corsa interattiva, o ancora chi si vuole mettere alla prova percorrendo una tappa del Tour de France.

La nota dolente inizialmente sono stati i costi, che erano dell’ordine di qualche migliaia di euro. Oggi, però, sul mercato sono disponibili attrezzature per tutte le tasche. E nel caso si sia in possesso già di una bici, sono disponibili specifici kit con sensori da applicare alla struttura fisica della bicicletta a prezzi davvero economici.

E allora buona corsa a tutti!