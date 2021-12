Alcuni automobilisti a fronte di specifica necessità adottano soluzioni di parcheggio in strada illegali che comportano una violazione al codice della strada. Ma molti di loro non ne sono a conoscenza. Ecco perché stanno scattando multe pesantissime fino a 3.396 euro per infrazioni che moltissimi ignorano parcheggiando l’auto in questo modo.

Gli automobilisti viaggiando con la propria auto commettono spesso infrazioni ma alcune di queste le ignorano o fanno finta di ignorarle. Per esempio chi guida a volte fa una violazione ai danni dei pedoni e probabilmente molti lo fanno inavvertitamente. Chi fa questa infrazione rischia una stangata pesantissima per questo comunissimo reato stradale che moltissimi commettono senza rendersene conto.

Il nostro codice della strada comprende norme che veramente pochissimi conoscono e che vengono quasi regolarmente violate. Per esempio quasi nessuno sa che si rischiano multe salatissime e 2 punti della patente incappando in una grandinata.

Stanno scattando multe pesantissime fino a 3.396 euro per infrazioni che moltissimi ignorano parcheggiando l'auto in questo modo

L’automobilista commette delle infrazioni viaggiando ma anche quando l’auto è parcheggiata. Il classico esempio è il divieto di sosta. Ma l’automobilista indisciplinato può pagare caro anche un altro modo di parcheggiare, quello di lasciare l’auto in strada senza assicurazione.

Quando un’auto è parcheggiata per strada quell’auto è sul suolo pubblico. Una vettura parcheggiata sul suolo pubblico deve necessariamente avere una copertura assicurativa in base all’articolo 193 del codice della strada. L’obbligo rimane anche se l’auto non è circolante per qualsiasi motivo.

Non è infrequente che un’automobilista abbandoni l’auto parcheggiata sul suolo pubblico. Può accadere che il proprietario decida di sostituirla e quindi di abbandonare momentaneamente la vecchia vettura abbandonandola in qualche luogo, in attesa della rottamazione. Ovviamente con l’acquisto della nuova auto trasferisce l’assicurazione sulla nuova vettura, lasciando scoperta quella vecchia.

Chi lascia l’auto parcheggiata sul suolo pubblico senza copertura assicurativa è sanzionabile con una multa che va da 849 a 3.396 euro. Invece l’auto che è parcheggiata in un luogo privato può essere priva d’assicurazione.

È importante, quindi, capire qual è la differenza tra luogo pubblico e luogo privato. Il luogo pubblico è un qualsiasi spazio che sia accessibile ad altre persone oltre al proprietario dell’auto, quindi pubblico. Uno spazio privato può essere raggiungibile solo dal proprietario dell’auto. Un garage, un box, un’area con accesso vietato a terze persone sono considerati luoghi privati. Qui l’auto può sostare anche senza copertura assicurativa.

