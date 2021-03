Molti di noi in questo periodo buio hanno una sola esigenza: risparmiare e aspettare tempi migliori. Questo proposito, però, può essere messo in atto facilmente se si applica un po’ di fantasia.

Vestiti sempre morbidi e profumati con questi due ingredienti a costo zero che tutti abbiamo in casa

Una fonte inesauribile di conoscenza da cui attingere in questo caso sono i rimedi delle nonne. Per questo oggi ne riveliamo uno. Ecco spiegato il trucco per ottenere vestiti sempre morbidi e profumati con questi due ingredienti a costo zero che tutti abbiamo in casa.

L’ammorbidente fai-da-te

Molto spesso una parte ingente del costo della spesa va nei prodotti dedicati alla cura della casa. Ma questo fatto è spesso frutto di una nostra pigrizia mentale.

Esistono, infatti, molti rimedi casalinghi per poter replicare diversi tipi di detersivi. Uno su tutti è anche un articolo molto costoso, ovvero l’ammorbidente per i panni. Spieghiamo insieme quali ingredienti sono necessari per produrne uno direttamente a casa propria.

Come prepararlo facilmente

Il procedimento è molto semplice. Basta munirsi di un contenitore in plastica. A questo punto rovesciarci dentro almeno mezzo chilo di sale grosso.

Aggiungere un paio di gocce del proprio olio essenziale preferito. Mescolare bene ed ecco una soluzione pronta all’uso.

Nel momento in cui si prepara una lavatrice, basta aggiungere due cucchiaini nello stesso posto in cui si riporrebbe l’ammorbidente. La biancheria risulterà impeccabile e emanerà un buon odore. Provare per credere!

Oggi abbiamo illustrato il metodo infallibile per avere dei vestiti sempre morbidi e profumati con questi due ingredienti a costo zero che tutti abbiamo in casa. Se si è interessati ad altre curiosità su queste tematiche di risparmio casalingo, consigliamo di consultare le nostre rubriche. Ad esempio, questo interessantissimo articolo: “Nessuno lo sa, ma comprare questi prodotti poco costosi è uguale a comprare quelli delle grandi marche”.