La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utili che abbiamo in casa e fortunatamente è anche molto semplice usarla. Ciò che risulta più problematico, invece, è dividere i capi per colore e materiale. E ciò allo scopo di evitare dei disastri. Come i maglioni infeltriti e i vestiti bianchi macchiati.

Proprio per evitare questi errori in alcuni casi, soprattutto per l’intimo di marca, o per alcuni maglioni, è meglio optare per il lavaggio a mano. Esiste, tuttavia, un trucco che può aiutare a evitare che mutande e reggiseni si rovinino anche all’interno della lavatrice.

Oggi vedremo insieme perché tutti stanno inserendo una federa in lavatrice a ogni lavaggio.

L’escamotage che salva l’intimo

Per avere la biancheria intima in ordine e per evitare fastidiose sgualciture consigliamo di seguire i seguenti step.

Prima di tutto è necessario impostare il programma “delicati”. Con una temperatura massima di 30 gradi. Senza azionare la centrifuga.

A seguire mettere dentro un detersivo delicato specifico. Senza utilizzare un ammorbidente. Inserire la lingerie dentro uno degli appositi sacchettini, facilmente reperibili in commercio, in modo da separarlo dal resto del bucato.

Se non si possiedono questi oggetti, non c’è da preoccuparsi. Basta usare la federa di uno dei nostri cuscini da letto. L’effetto protettivo, infatti, sarà lo stesso. Si impedirà, cioè, che i dentini della lavatrice buchino o tirino i tessuti fragili, sia degli slip che dei reggiseni.

Se saremo costanti questo accorgimento farà veramente la differenza e permetterà ai nostri indumenti di durare molto più a lungo dei canonici dodici mesi dopo di cui andrebbero sostituiti. Abbiamo capito, dunque, perché tutti stanno inserendo una federa in lavatrice a ogni lavaggio.

