A volte panettoni o pandori possono avanzare e altre volte semplicemente decidiamo di trasformarli in qualcosa di diverso ma buono. Poiché le feste natalizie sono anche l’occasione per sbizzarrirsi un po’ in cucina, allora perché non provare con qualche dolce che potrà mettere tutti d’accorso. I piccoli dolci si preparano in casa e così per le feste natalizie ecco dei golosissimi tartufi di panettone o pandoro al cioccolato.

Tra i tanti piatti e manicaretti che si preparano per le feste i dolci occupano un posto speciale. Sono il momento finale del pranzo di Natale insieme al caffè e forse un goccino liquore. Proprio una buona bottiglia di whisky, di grappa o di rhum potrebbe essere un buon regalo per le feste.

Bisogna sapere, però, che l’alcool trasmette una certa sensazione di freddo. Meglio sorseggiare un bicchierino accanto al fuoco del camino. Tutto questo fa parte della magia del Natale, come anche la buona ricetta dei tartufi di panettone.

Ingredienti per 4 persone

20 cl di panna fresca;

100 gr di cioccolato di copertura al latte (al 38/40 per cento di grassi);

100 gr di panettone;

20 gr di scorza di arancia candita;

30 gr di cacao amaro in polvere.

Cominciamo col prendere una casseruola in cui portiamo la panna in ebollizione. Così bollente la versiamo sul cioccolato che abbiamo precedentemente sminuzzato. Facciamo sciogliere bene mescolando delicatamente facendo attenzione che mescolando non entri aria.

Prepariamo ora il panettone o il pandoro. Con un coltello togliamo la crosta esterna scura, delle pareti e della cupola del panettone. Poi lo tagliamo a cubetti per sbriciolarli in modo grossolano. Ora mischiamo la sbriciolatura con la panna. A questo punto mettiamo anche i canditi di scorza d’arancia.

Con l’aiuto di una frusta possiamo mescolare fino a ottenere una massa omogenea, che lasceremo rapprendere. Ora, con delle formine o con il porzionatore da gelato dal diametro di 2,5 cm, creare delle forme o delle piccole sfere.

Ultimi ritocchi

Bisognerà sistemare le sfere in modo ordinato su un foglio di carta da forno. A questo punto facciamo sciogliere il cioccolato mettendolo a bagnomaria e con questo decoriamo le piccole sfere. Spolverare anche con il cacao in modo da avere un effetto ancora più goloso. Mettiamo i nostri tartufi di panettone su di un vassoio, a cui abbiamo aggiunto della carta da forno. Lasciamoli in frigorifero e serviamo fredda questa vera golosità natalizia.

