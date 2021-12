Il Natale alle porte conduce grande fermento di preparativi. Tutti siamo impegnati nell’addobbare casa, ad esempio realizzando dei fantastici centrotavola. Allo stesso tempo, però, agiamo anche su un altro fronte, quello culinario. Per far sì che tutto sia perfetto durante le feste, cominciamo già a farci un’idea anche sui piatti da servire e dei prodotti da comprare.

A tal proposito, segnaliamo questa ricetta campana che è una bomba e si prepara con un pesce economico e benefico.

Oltre agli alimenti che cucineremo, immancabile nella nostra spesa è il dolce natalizio per eccellenza: il panettone. Una scelta talvolta difficile, dato il vasto assortimento, ma per la quale conoscere alcuni dati potrebbe aiutarci. Infatti, sarebbe questo il migliore panettone da acquistare al supermercato e da mettere sulle nostre tavole secondo un’indagine che ha coinvolto diverse marche industriali.

L’indagine 2021

Come di consueto, anche per il Natale 2021, Altronconsumo ha sottoposto ad alcuni test diversi panettoni della grande distribuzione al fine di individuarne i migliori.

Diversi i fattori presi in considerazione e analizzati, come le informazioni riportate in etichetta e il peso reale. A influire anche le informazioni sugli ingredienti: quantità di burro, tuorlo d’uovo, uvetta e canditi, presenza o meno di muffe. Necessario il fatto, poi, che il lievito utilizzato sia naturale, il che conferisce alla pasta del panettone un sapore un po’ acidulo, che lo caratterizza. Potrebbero essere aggiunti anche emulsionanti, burro di cacao o miele, tra gli altri ingredienti. La farina utilizzata, poi, deve essere di frumento.

Largo spazio anche al parere degli esperti pasticcieri. Essi ne avrebbero constatato la presentazione e lo stato del pirottino e verificato, inoltre, la presenza della caratteristica forma a fungo del dolce, con la pasta che sborda dal pirottino stesso. Inoltre, si sarebbero concentrati sulla crosta, che dovrebbe presentare un colore su tutta la superficie uniforme, la lievitazione e la scarpatura del panettone. Sotto esame anche l’aspetto interno: colore, canditi, alveolatura, che non deve essere omogenea, e aroma. Nello specifico, avrebbero verificato, poi, che il fondo non fosse bruciacchiato e che la pasta non avesse dei buchi e fosse soffice.

Ulteriori giudizi circa le varie caratteristiche sono arrivati anche da parte di alcuni consumatori che li hanno assaggiati.

Seguendo i vari parametri adottati e ottenuti i risultati, ne è stata stilata una classifica mirante a indicare i 12 migliori panettoni. Una classifica che potrà tornarci oltremodo utile nel guidarci all’acquisto in vista del Natale. Tanto più perché si tratta di prodotti che potremmo facilmente trovare nei vari supermercati.

A rientrare in classifica i seguenti panettoni: Bauli, Galup, Tre Marie, Motta, Conad, Giovanni Cova & C., Loison, Balocco, Paluani. Al terzo e al secondo posto vi sono invece, rispettivamente, Coop Panettone Classico a 5.12 euro e Vergani a 13.95 euro.

Al primo posto, con 71 punti, si trova un panettone che sembrerebbe avere un ottimo rapporto qualità/prezzo. Si tratta del Maina con un prezzo di mercato a 5.32 euro al kg.

Sarebbe dunque questo il migliore panettone della classifica perché avrebbe ottenuto i punteggi più alti e il maggiore consenso.

