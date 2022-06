Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature, si cerca di ricorrere ai ripari per un po’ di frescura. In casa ad aggravare la situazione ci si mette anche l’afa. Si cerca di rimettere in uso il condizionatore d’aria, il ventilatore e altri elettrodomestici utili al caso.

Al condizionatore d’aria certamente andranno cambiati i filtri. Inoltre va ripulito dalla polvere soprattutto agli ugelli di uscita dell’aria. Senza queste operazioni si rischierebbe di immettere nell’aria sostanze poco amiche della salute. Anche il ventilatore ha bisogno di una ripulita prima dell’uso. Nella polvere sulle pale si accumulano piccoli animaletti invisibili all’occhio nudo. Questi, come gli acari, potrebbero portare delle fastidiose allergie. Cose che, proprio nel periodo caldo, si vogliono assolutamente evitare.

Certamente c’è una differenza economica notevole fra un condizionatore d’aria e un semplice ventilatore. Un ventilatore costa poche decine di euro. Invece un condizionatore, nei modelli di base, si potrebbe trovare a partire da 600 euro. Una bella differenza considerando anche il consumo, che incide non poco sulla bolletta elettrica. Pochi sanno che il condizionatore nacque per allontanare le zanzare dagli ospedali.

L’associazione consumatori ADOC indica il costo di un condizionatore in funzione nei 3 mesi estivi. Il consumo potrebbe aggirarsi intorno ai 160 euro, su un utilizzo di 12 ore al giorno. Un ventilatore invece ha dei costi molto inferiori rispetto ad un condizionatore. Anche un deumidificatore, in caso di afa, aiuterebbe rendendo l’aria più sopportabile. Tuttavia l’aria non deve essere secca, ma alla giusta umidità.

Altro che condizionatore, deumidificatore e ventilatore, basterebbe questo economico elettrodomestico per rinfrescare l’aria in casa e allontanare mosche e zanzare

A parte condizionatore, ventilatore e deumidificatore, esiste un altro elettrodomestico utile in estate, il raffrescatore evaporativo. Ha le caratteristiche quasi di un ventilatore, però rinfresca anche l’aria. È più economico, rispetto ad un condizionatore, nell’acquisto e nei consumi.

Si tratta di un elettrodomestico in genere a forma di torretta. All’interno è composto da un ventilatore che fa passare l’aria attraverso dei contenitori di acqua fredda o ghiacciata. Prima però l’aria passa attraverso il filtro della polvere, per eliminare eventuali impurità. Poi attraversa il ghiaccio e viene immessa fuori fresca. Certo, non ha la capacità di rinfrescare di un condizionatore, ma può abbassare la temperatura di qualche grado.

È un elettrodomestico molto pratico e adatto per questo periodo di crisi energetica. Inoltre si basa su un principio semplice. Basta aggiungere il ghiaccio o l’acqua ghiacciata quando questa termina, per continuare ad avere degli ambienti freschi. Il consumo è molto basso, alla stregua quasi di un ventilatore, ma il risultato è gradevole. I costi, per l’acquisto di un raffrescatore, sono accessibili. Allora altro che condizionatore, deumidificatore e ventilatore, ci sono anche i raffrescatori evaporativi.

Si dovrà cambiare l’acqua ghiacciata ogni volta che termina e, naturalmente, pulire la vaschetta. Proprio nella vaschetta è possibile aggiungere dell’olio essenziale alla citronella o alla lavanda. Sono due profumazioni fresche e gradevoli d’estate. Hanno il potere di allontanare allo stesso tempo sia le mosche sia le zanzare. Questi insetti proprio non sopportano il profumo della lavanda e della citronella. Potremo così rifrescare l’aria di casa e allontanare questi fastidiosi insetti.

