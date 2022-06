Tra l’agosto del 2021 e il novembre dello stesso anno le quotazioni Digital Bros hanno guadagnato oltre il 90%. Con la stessa rapidità, però, tra il novembre 2021 e marzo 2022 hanno perso circa il 60% portandosi sui livelli dai quali era partito il precedente rialzo. Quindi, le azioni Digital Bros potrebbero avere trovato una base dalla quale ripartire. Tuttavia la prudenza non è mai troppa, visto che già in passato si è avuta l’illusione di una ripartenza subito, però, sconfessata.

Allo stato attuale la proiezione in corso è rialzista, ma la resistenza in area 26,42 euro sta frenando ulteriori allunghi. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, quindi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo più probabile del rialzo in area 29,14 euro (I obiettivo di prezzo). La rottura di questo livello, poi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 36,26 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 43,38 euro.

Al ribasso, invece, l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 21,30 euro che corrisponde ai minimi di marzo 2022. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, poi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento di livelli di prezzo che Digital Bros non vede dal 2020.

La valutazione del titolo Digital Bros

Ci sono diversi aspetti che spingono a considerare il titolo Digital Bros molto interessante:

Il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Il gruppo genera margini elevati e presenta quindi una redditività molto forte.

La situazione finanziaria della società appare eccellente, il che le conferisce una notevole capacità di investimento.

Gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull’evoluzione dell’attività.

Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa l’80%.

Solo il rapporto prezzo/utili risulta essere leggermente penalizzante in quanto superiore alla media del settore di riferimento.

Per gli analisti che coprono Digital Bros, secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 32% circa.

Le azioni Digital Bros potrebbero avere trovato una base dalla quale ripartire: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Digital Bros (MIL:DIB) ha chiuso la seduta del 6 giugno a quota 25,50 euro, in rialzo del 2,16% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Le Borse partono bene nella prima seduta della settimana e a Piazza Affari si riduce lo spread BTP-Bund