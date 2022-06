Uno degli oggetti che più piace avere è certamente il cellulare. Ci tiene in contatto con gli altri e ci permette di comunicare e scambiare anche foto e video. Dall’apparenza semplice, il cellulare è un vero concentrato di tecnologia. Sono migliaia i pezzi assemblati insieme in pochi centimetri. Per quanto dotato di una scocca robusta all’esterno, tuttavia bisogna fare attenzione a non danneggiarlo.

Ma i problemi del cellulare non sono solo legati alla sua robustezza. Esiste anche la possibilità di essere hackerati. Oramai circolano tanti di quei virus sul web, che conviene proteggersi bene. Sarebbe opportuno adottare un buon programma antivirus, che permetta di navigare tranquillamente. Evitando così la paura, che un virus possa entrare nel nostro sistema.

Le possibilità, che qualcuno possa rubarci le credenziali chiuse nel nostro cellulare, non sono scarse. Oggi si può entrare in possesso di un cellulare anche attraverso le connessioni Bluetooth. Quante sono le persone che per parlare a mano libera, utilizzano le cuffiette Bluetooth. Eppure una terza persona potrebbe inserirsi nella comunicazione fra cuffiette e cellulare, ed entrare nello smartphone. Per questo motivo alcuni comportamenti sono prudenziali, come lo spegnere il Bluetooth ogni volta che non lo si utilizza. Si eviterebbe un grave errore.

Per video e fotografie perfette con il cellulare non attacchiamoci questi oggetti e soprattutto evitiamo un grave errore

Ci sono poi altre cose che potrebbero danneggiare i cellulari. Alcuni sono dotati di fotocamere sofisticate. Gli smartphone sono diventati delle piccole macchine fotografiche a tutti gli effetti. Anzi, alcune dichiarazioni recenti fanno pensare, che entro il 2025 avranno tutte le potenzialità di una macchina fotografica. Le grandi prestazioni si realizzano grazie al progresso tecnico. Tuttavia insieme alla tecnica ci vuole anche una certa abilità artistica.

Ci sono delle regole da rispettare per video e fotografie perfette con il cellulare. Conoscerle è importante per ottenere dei buoni risultati. Una regola importante dice, che ogni fotografia si scatta pensando ad un soggetto. È importante allora che il soggetto sia ben espresso e abbia il giusto spazio all’interno della fotografia.

Un problema d’immagine

Torniamo comunque a qualche problema tecnico. Soprattutto degli accessori magnetici sulla scocca del cellulare, come gli iPhone. Ad esempio i dischi magnetici per bloccare il cellulare all’interno dell’automobile. Oppure dei piccoli gadget di abbellimento con calamita. Questi se piazzati nei pressi della fotocamera potrebbero portare a qualche malfunzionamento. Soprattutto un cattivo funzionamento dell’autofocus e del meccanismo di stabilizzazione dell’immagine. Le foto allora risulterebbero sfocate e poco chiare. La stabilizzazione, infatti, permette di creare foto nitide, anche se si fosse accidentalmente mosso lo smartphone durante lo scatto.

Per questo motivo sarebbe bene togliere questi oggetti magnetici, se posizionati accanto alla fotocamera. Potremo così dare sfogo a tutta la nostra creatività e avere delle belle foto, a fuoco e nitide.

Approfondimento

Per rendere il cellulare più scattante ecco 2 trucchetti poco conosciuti che fanno durare di più anche la batteria